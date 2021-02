BEYROUTH (AP) – Le Liban a reçu son premier lot de vaccins contre le coronavirus samedi avant une campagne nationale pour commencer les vaccinations dans le petit pays méditerranéen, qui a connu une forte augmentation des cas et des décès ces dernières semaines.

Les 28 500 doses de Pfizer en provenance de Bruxelles sont arrivées dans un avion du transporteur national libanais et devaient être transportées dans l’entrepôt du ministère de la Santé, a rapporté l’agence nationale de presse. De là, les vaccins seront envoyés dans d’autres régions du pays.

Les premières vaccinations devraient avoir lieu en nombre limité dimanche dans trois centres médicaux de la capitale Beyrouth avant le début du processus dans plus d’une douzaine de centres lundi, ont rapporté les médias locaux. Dans un délai de deux semaines, le ministère de la Santé a annoncé que 57 centres de vaccination devaient être créés dans tout le pays.

Le Liban a enregistré environ 337000 cas de coronavirus et 3961 décès depuis le premier cas enregistré dans le pays en février de l’année dernière.

Le Liban a réussi à contenir le virus au cours des premiers mois de la pandémie, mais les chiffres ont commencé à augmenter à la suite d’une explosion massive dans le port de la capitale en août, qui a causé des dégâts considérables dans la ville. Le nombre de cas et de décès a atteint des niveaux records après que 80000 expatriés ont afflué dans le pays pour célébrer Noël et le Nouvel An avec leurs proches.

Le Liban a imposé un verrouillage à l’échelle nationale, y compris un couvre-feu à compter du 11 janvier pour tenter de limiter la propagation du virus.

Selon Abdul-Rahman Bizri, chef du comité national sur les vaccins COVID-19, d’autres doses de Pfizer devraient arriver au cours des prochaines semaines et à un stade ultérieur, des injections d’AstraZeneca seront introduites.

Jusqu’à présent, quelque 450 000 personnes se sont inscrites pour prendre les vaccins, a déclaré samedi le ministre de la Santé Hamad Hassan à l’arrivée des vaccins. Le chiffre est encore un petit pourcentage du pays d’environ six millions, dont un million de réfugiés syriens.

La Banque mondiale a déclaré le mois dernier qu’elle avait approuvé 34 millions de dollars pour aider à payer des vaccins pour le Liban qui vaccineraient plus de 2 millions de personnes.

Le directeur régional de la Banque mondiale, Saroj Kumar Jha, a déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse virtuelle fin janvier que le Liban importera 1,5 million de doses de vaccins Pfizer pour 750 000 personnes «et nous le finançons intégralement». La Banque mondiale aidera également à financer d’autres vaccins.

Le Liban traverse la pire crise économique et financière de son histoire moderne, laissant la moitié de sa population sous le seuil de pauvreté. Les vaccins seront gratuits pour le public.

Le plan commencera par la vaccination des travailleurs du secteur médical et des personnes âgées de 75 ans et plus, ainsi que d’autres personnes atteintes de maladies chroniques.

La Banque mondiale et la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont signé samedi un accord pour une surveillance indépendante de la campagne de vaccination contre le coronavirus au Liban.