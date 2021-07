Le premier lot de vaccin américain contre le coronavirus arrive en Moldavie

La Moldavie, qui est le pays le plus pauvre d’Europe enclavé entre l’Ukraine et la Roumanie, a jusqu’à présent administré plus de 800 000 doses de vaccin. Mais seulement 313 000 personnes ont reçu les doses nécessaires pour être complètement vaccinées contre le coronavirus, soit environ 11% des 3,5 millions d’habitants du pays.