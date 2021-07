Le PREMIER look de Suriya dans ‘Etharkkum Thunindhavan’ est sorti la veille de son anniversaire, le nouvel avatar intense de l’acteur casse Internet

À la veille de son anniversaire, la superstar du Sud Suriya Sivakumar a dévoilé le premier look et le nom de son film d’umping « Surya 40 » sous le nom de « Etharkkum Thunindhavan ». Ce sera le 40e film de la carrière de Suriya et peu de temps après qu’il ait partagé la publication, #Surya40 a commencé à être tendance sur Twitter.

Les réalisateurs du film, Sun Pictures, ont décidé de publier le premier aperçu et un court teaser du film pour célébrer l’anniversaire de l’acteur. Dans le teaser, on peut voir Suriya tenant une épée et un pistolet alors qu’il se lance dans une tuerie pour détruire ses ennemis. L’acteur a l’air fougueux avec de longs cheveux et du sang maculé sur son visage alors qu’une musique intense joue en arrière-plan.

« Chers tous, voici le premier regard de #EtharkkumThunindhavan », a tweeté Suriya. Les fans de Suriya ont souhaité l’acteur et ont exprimé leur enthousiasme pour le film. « Un gentil a adoré », a tweeté un utilisateur tandis qu’un autre a écrit: « Super Mass merveilleux fantastique. »

Réalisé par Pandiraj, ‘Suriya 40’ alias ‘Etharkkum Thunindhavan’ met en vedette Suriya, Priyanka Arul Mohan, Sathyaraj, Saranya Ponvannan, Ramar, MS Bhaskar et Vinay. Le tournage du film est actuellement en cours et il devrait sortir plus tard cette année.

Suriya a été vue pour la dernière fois dans le blockbuster à succès ‘Soorarai Pottru’ réalisé par Sudha Kongara. Après avoir été diffusé sur Amazon Prime Video en 2020, le film a été présélectionné pour la 91e cérémonie des Oscars et est également devenu le troisième « IMDb Top 1000 » le mieux noté. ‘Soorarai Pottru’ s’inspire des événements de la vie du fondateur de Simplifly Deccan, GR Gopinath. ‘Soorarai Pottru’ met également en vedette R Madhavan Aparna Balamurli, Oorvashi et Paresh Rawal dans des rôles clés.

Lors de récents développements, Suriya a annoncé que « Soorarai Pottru » (Louez les braves) sera refait en hindi et sera uniquement dirigé par Sudha Kongara.