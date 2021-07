Le PREMIER look de l’acteur de sa cérémonie Mehendi est sorti, il est magnifique en tenue rose

Le mariage de Rahul Vaidya et Disha Parmar approche à grands pas et les festivités ont commencé. Au cours des deux derniers jours, les médias sociaux étaient en effervescence avec des photos et des vidéos du couple alors qu’ils se livraient aux préparatifs de mariage de dernière minute comme se faire dorloter, pratiquer la danse, faire du shopping, etc. son premier regard est sorti.

Les vidéos partagées par les amis de Disha sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Pour son look de cérémonie Mehendi, Disha est magnifique dans une kurta à manches coupées rose fuchsia avec un travail de séquence d’or et l’a associée à un pantalon palazzo en georgette blanche. Elle avait les cheveux à moitié attachés et portait des bijoux en or pour compléter son look.

Dans la vidéo partagée par son amie, on peut voir Disha assise sur un grand canapé tout en se faisant appliquer du Mehendi (henné) sur ses mains et ses pieds. Derrière Disha, le décor est assorti à sa tenue et est décoré de fleurs roses. Le mot ‘dulhaniya’ (mariée) y est écrit en hindi.

Voici une capture d’écran de la vidéo :

Pendant ce temps, alors que Disha et ses amis profitent de la cérémonie Mehendi, le frère et les membres de la famille de Rahul Vaidya sont en train de magasiner pour leurs tenues de mariage.

(Photo : Viral Bhayani)

L’ami de Rahul et ancien concurrent de » Bigg Boss 14 « , Aly Goni, a également été photographié avec eux au magasin. Regardez les photos.

(Photo : Viral Bhayani)

Récemment, les amis de Disha Parmar lui ont également organisé une adorable douche nuptiale. Rahul et Disha sont tous prêts à se marier le 16 juillet, lors d’une cérémonie intime, en présence d’amis proches et de la famille.

« Disha et moi avons toujours été en faveur d’un mariage très uni. Nous voulons que nos proches assistent à notre grand jour et nous bénissent. Le mariage se déroulera selon les rituels védiques et nous aurons également Gurbani Shabad chanté au cérémonie », a déclaré Rahul au Bombay Times.