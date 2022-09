Le premier look de la star de Lily Collins est sorti en images

Netflix a sorti la première photo d’Emily à Paris saison 3. Selon Variety, les troisième et quatrième saisons de l’émission sont actuellement en tournage en France. Variety rapporte que le 24 septembre, lors de son événement virtuel Tudum, Netflix partagera des nouvelles spéciales sur Emily à Paris.

La productrice et star Lily Collins revient pour la troisième saison, avec d’autres, dont Philippine Leroy-Beaulieu, Lucien Laviscount, Lucas Bravo, Ashley Park et Camille Razat.

La protagoniste de cette série populaire, Emily, est une jeune Américaine motivée de Chicago qui déménage à Paris pour une opportunité d’emploi inattendue. Emily équilibre sa profession, traîne avec de nouveaux amis et vie romantique. Cette surcharge de comédie romantique est un régal pour les yeux et a des crochets d’intrigue ennuyeux et mémorables qui ne vous laisseront pas arrêter de regarder.

Découvrez les premières images ci-dessous:





Selon Variety, la troisième saison suit Emily alors qu’elle rencontre un tournant important dans chaque domaine de sa vie. Tout en continuant à s’immerger dans les aventures et les rebondissements inattendus qu’offre la vie à Paris, Emily devra décider exactement où vont ses loyautés – au travail et dans sa vie amoureuse – et ce que ces décisions signifient pour son avenir en France.

Selon les premières images publiées, Emily reverra probablement son petit ami britannique, Laviscount. William Abadie, Samuel Arnold et Bruno Gouery font également partie du casting de la saison 3. Tony Hernandez (JAX Media), Lilly Burns (JAX Media), Andrew Fleming et Alison Brown sont les producteurs exécutifs. Raphael Benoliel, Stephen Brown, Lily Collins, Ryan McCormick et Jake Fuller travaillent tous en tant que producteurs.

(Avec les entrées de l’ANI)