Rakyesh Om Prakash Mehra est prêt à mettre le stylo sur papier pour la première fois avec ses nombreuses expériences de vie liées au cinéma et autrement avec «The Stranger In The Mirror». Le cinéaste aux multiples facettes est prêt à faire une incursion dans le monde littéraire, avec ce livre, qui offrira aux lecteurs l’expérience visuelle d’un mot écrit.

Le livre contient des codes QR qui offrent une expérience de lecture améliorée. Les lecteurs peuvent scanner les codes (à partir de n’importe quel scanner de code QR), ce qui conduira à une scène ou à une chanson particulière de l’incident dont on parle.

Grâce à cela, les lecteurs vont faire l’expérience de quelque chose comme ça, qui est à la pointe du monde écrit et visuel.

La préface du livre a été donnée par AR Rahman avec qui le réalisateur a collaboré dans deux films ‘Rang De Basnati’ et ‘Delhi 6’. La postface du livre a été donnée par Aamir Khan avec qui il a travaillé dans le film à succès ‘Rang De Basanti’. La couverture du livre a été dévoilée par la magnifique Sonam Kapoor.

Bien qu’il puisse sembler naturel pour une autobiographie d’avoir un narrateur principal, ce qui rend ce livre vraiment unique, ce sont ses nombreux narrateurs. C’est cette narration multidimensionnelle et multi-personnages qui permettra aux lecteurs d’approfondir et de vraiment comprendre ce que signifie être aussi altruiste que Mehra, un homme qui prend joyeusement du recul et laisse les experts faire leur travail.

Le livre a été co-écrit par Reeta Ramamurthy Gupta et présente des récits à la première personne de certains des noms les plus prolifiques du cinéma indien et du monde de la publicité – Waheeda Rahman, AR Rahman, Manoj Bajpayee, Abhishek Bachchan, Farhan Akhtar, Sonam Kapoor, Raveena Tandon, Ronnie Screwvala, Atul Kulkarni, R. Madhavan, Divya Dutta et Prahlad Kakar.

Le livre sera disponible dans toute l’Inde le 27 juillet, il donnera un aperçu de l’esprit de l’un des meilleurs réalisateurs-scénaristes de ces derniers temps.