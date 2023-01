Le premier lancement spatial orbital depuis le Royaume-Uni doit décoller

LONDRES – Le premier lancement de fusée orbitale en Europe occidentale devrait avoir lieu au Royaume-Uni lundi soir.

L’avion Boeing 747 modifié, nommé “Cosmic Girl”, décollera du Spaceport Cornwall dans le sud-ouest de l’Angleterre à 22h16 heure locale si les conditions le permettent, mais des dates de lancement de secours sont également prévues pour plus tard ce mois-ci.

À environ 35 000 pieds, le Orbite vierge fusée sera déployée au-dessus de l’Atlantique, transportant neuf petits satellites en orbite dans ce qu’on appelle un lancement horizontal.

Parmi les technologies envoyées dans l’espace dans le cadre du lancement commercial figurent le premier satellite lancé par Oman, axé sur l’observation de la Terre, et le premier satellite conçu et construit au Pays de Galles, ainsi que des satellites de divers départements gouvernementaux britanniques et américains.

Le lancement de roquettes depuis le sol britannique permet au pays « d’être plus responsable avec les moyens [it’s] mettre des produits dans l’espace”, a déclaré lundi Melissa Thorpe, responsable de Spaceport Cornwall, à l’émission “Today” de la BBC.

Les foules devraient se rassembler pour assister à l’événement, Spaceport Cornwall ayant invité le grand public à assister à ce qu’il a décrit comme un “moment historique”. L’événement de lancement désigné comprendra également une tente “silent disco”.

Virgin Orbit avait abaissé ses prévisions de lancements en 2022 à trois, après avoir initialement prévu d’en faire entre quatre et six plus tôt dans l’année.

Lors de l’annonce de ses résultats du troisième trimestre 2022 en novembre, Virgin Orbit a également déclaré avoir levé 25 millions de dollars pour augmenter sa réserve de trésorerie qui s’épuise. L’argent provenait de Virgin Group, le conglomérat plus large détenu par le milliardaire britannique Richard Branson, qui comprend également la compagnie aérienne Virgin Atlantic, le groupe de gym Virgin Active et la société de services financiers. Argent vierge .

Les actions de Virgin Orbit ont atteint un sommet de trois semaines vendredi, s’échangeant à 2,11 $.

—Michael Sheetz de CNBC a contribué à cet article.