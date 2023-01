Le premier lancement de Rocket Lab depuis les États-Unis pourrait être visible par des millions de personnes ce soir

La majorité des personnes vivant sur la côte est des États-Unis pourraient avoir la possibilité de profiter d’un lancement de fusée mardi soir partout où le ciel est dégagé. Et le démarrage de l’espace Laboratoire de fusée espère que ce sera le premier d’une longue série.

La société a effectué plus de 30 lancements de sa fusée Electron depuis son complexe en Nouvelle-Zélande. Mardi, il prévoit de décoller pour la première fois du complexe de lancement 2 du port spatial régional Mid-Atlantic de Virginia Space, qui se trouve dans l’installation de vol Wallops de la NASA.

Le lancement devrait avoir lieu pendant une fenêtre cible qui s’ouvre à 18 h HE et se ferme deux heures plus tard. Il peut également être visionné via le livestream ci-dessous.

La mission, surnommée Virginia est pour les amateurs de lancementenverra des satellites en orbite pour Oeil de faucon 360une société dédiée à la détection et à la géolocalisation des signaux radio depuis l’espace.

La plupart des lancements spatiaux américains partent de Floride. Mais Wallops est situé au centre de la côte atlantique, ce qui rend le lancement potentiellement visible dans une vaste région, s’étendant de la Caroline du Sud au Maine et comprenant des dizaines de millions de personnes.

Vous espérez apercevoir Electron alors qu’il s’élève dans le ciel depuis la Virginie ? Voici notre guide sur où et quand vous pourriez voir Electron après le lancement. pic.twitter.com/eu81wNjWf4 – Laboratoire de fusée (@RocketLab) 24 janvier 2023

Rocket Lab est devenu le deuxième fournisseur de lancement commercial le plus prolifique ces dernières années, derrière SpaceX. La société affirme que sa deuxième rampe de lancement en Virginie lui permettra de prendre en charge plus de 130 missions par an. Electron est une fusée plus petite que le Falcon 9 de SpaceX, conçue pour mettre en orbite des satellites plus petits.

Rocket Lab développe une fusée plus grande appelée Neutron et cherche également à perfectionner un moyen de réutiliser son booster en les attraper avec une ligne et un hélicoptère.