Le tout premier oiseau Kiwi blanc ultra-rare au monde, connu sous le nom de Manukura, n’est plus.

Le trésor national de la Nouvelle-Zélande a été déclaré mort après avoir subi une intervention chirurgicale. L’oiseau unique, qui a inspiré les livres et les jouets pour enfants, perdait du poids et ne mangeait pas au début du mois. Les Rangers s’occupant de Manukura l’ont informée et l’ont admise dans un hôpital local de Wildbase. Le spécialiste de la pratique vétérinaire des animaux sauvages est situé à l’Université Massey à Palmerston North.

Le centre national de la faune de Pūkaha, l’habitat de Manukura, a annoncé la triste nouvelle dans une publication sur les réseaux sociaux. Partagé sur son officiel Facebook poignée, le post a révélé que le premier kiwi blanc éclos en captivité est décédé le 27 décembre 2020 à 12h50.

Le centre a informé qu’une opération avait été effectuée pour retirer un œuf infertile coincé qui ne pouvait pas passer naturellement. La directrice générale de Pūkaha, Emily Court a déclaré NZ Herald que les vétérinaires ont effectué des chirurgies pour enlever l’oviducte et la plupart de son ovaire gauche. L’ovule stérile s’est coincé dans ses ovaires, ce qui a fait souffrir Manukura.

L’hôpital Wildbase, où le traitement du kiwi malade a eu lieu, a déclaré que l’opération s’était bien déroulée mais que cela ne suffisait pas pour la sauver. Après les chirurgies, la santé de Manukura a continué de se détériorer. Manukura, ambassadeur du Centre national de la faune de Pukaha, est décédé en présence des rangers et du personnel vétérinaire.

Le message en ligne qui déplore la perte du kiwi rare se lit comme suit: «C’est avec une grande tristesse que nous annonçons la perte de notre cher ami Manukura.»

Manukura a été le premier à éclore parmi les trois kiwis blancs du centre de Pūkaha pendant la saison de reproduction 2011-2012. Elle a éclos dans le même centre le 1er mai 2011. Le kiwi a d’abord été trouvé comme étant un mâle, mais a été identifié plus tard comme une femelle, ce qui tenait à son caractère unique. Les communautés tribales de Rangitāne o Wairarapa ont appelé le kiwi «Manukura» comme signifiant «de statut principal».

Le kiwi brun de l’île du Nord avait une maladie génétique extrêmement rare trouvée chez les deux parents, connue sous le nom de leucisme. Le personnel du Centre national de la faune de Pūkaha au mont Bruce n’était pas au courant de la couleur de Manukura avant son éclosion. Au lieu de plumes de couleur brune, elle est née avec des plumes pâles en raison de son trait rare. Ses plumes sont devenues d’un blanc pur, ce qui en fait le kiwi le plus rare au monde.

La femelle kiwi de l’île du Nord était mondialement connue pour ses belles plumes blanches. La célèbre auteure pour enfants néo-zélandaise Joy Cowley lui a rendu visite et a écrit sur le kiwi blanc dans son livre Manukura, le kiwi blanc.