Le premier jour record de l’Angleterre lors du premier test contre le Pakistan – des courses à gogo et des talents en plein essor | Nouvelles du cricket

Vous pouvez faire votre choix parmi la myriade de statistiques d’une journée record du premier test à Rawalpindi pour montrer à quel point les frappeurs anglais ont dominé contre le Pakistan.

Pour commencer, il y avait un total de 506-4 avant que la mauvaise lumière ne se termine tôt après 75 overs – la première fois dans l’histoire du test, plus de 500 points avaient été marqués lors d’une journée d’ouverture.

Ensuite, les siècles de Zak Crawley, Ben Duckett, Ollie Pope et Harry Brook, qui ont marqué la première fois que quatre frappeurs avaient atteint le jalon magique le premier jour d’un test – et c’est avant d’entrer dans les détails et les détails granulaires de l’individu manches. Plus de ceux dans un peu, cependant.

Faits saillants du premier jour du premier test entre le Pakistan et l’Angleterre à Rawalpindi.



La mise en garde est qu’un terrain plat au Rawalpindi Cricket Stadium offrait des conditions de frappe favorables que le skipper anglais Ben Stokes était impatient de saisir après avoir remporté le tirage au sort. Néanmoins, l’un de ses prédécesseurs, Mike Atherton, était toujours stupéfait par ce qu’il voyait alors que les touristes s’entassaient sur les pistes.

“C’est le signe d’une époque qui change, plutôt que les détails, mais je n’ai rien vu d’aussi dominant en Angleterre”, a déclaré Atherton. Sports du ciel.

“Vous êtes déterminé par vos conditions dans une certaine mesure et la façon dont le ballon se déplace pour les ouvertures a été très difficile ces dernières années et vous devez donc jouer les conditions.

“Mais ces conditions ont permis à Ben Duckett et Zak Crawley de s’exprimer pleinement et tous les deux ont superbement joué.

Statistiques de la journée record de l’Angleterre 174 – Score de l’Angleterre au déjeuner, son plus haut lors de la première séance d’un Test

– Score de l’Angleterre au déjeuner, son plus haut lors de la première séance d’un Test 83 – Nombre de balles qu’il a fallu à l’Angleterre pour atteindre trois chiffres, nouveau record

– Nombre de balles qu’il a fallu à l’Angleterre pour atteindre trois chiffres, nouveau record 86 – Nombre de balles qu’il a fallu à Crawley pour atteindre la centaine – le plus rapide par un ouvreur anglais

– Nombre de balles qu’il a fallu à Crawley pour atteindre la centaine – le plus rapide par un ouvreur anglais 6.44 – Le taux d’exécution de l’Angleterre, le total le plus élevé de la première session dans la base de données de CricViz, qui remonte à 2008

“Le Pakistan était sur le pied arrière dès le début… donc vous avez tout de suite su l’intention de l’Angleterre. C’est une combinaison de facteurs : un bon lancer, l’intention de l’Angleterre, une attaque pakistanaise inexpérimentée qui a mal joué – combinez cela avec l’incroyable intention , les compétences et le talent que l’Angleterre a dans ses rangs. Mais même ainsi, 500 est encore assez difficile à croire.”

Le ton a été donné dès le début du match alors que les ouvreurs Crawley et Duckett ont réalisé 14 points, le premier marquant le siècle de test le plus rapide par un ouvreur de l’histoire de l’Angleterre à partir de seulement 86 balles, tombant finalement lbw pour 122 à partir de 111. boules, avec 21 fours.

C’était une riposte impressionnante à ceux qui remettent encore en question la place de Crawley dans l’équipe, soulignant la confiance placée dans le droitier de Kent par l’entraîneur-chef Brendon McCullum et Stokes. Tout aussi remarquable, cependant, était l’affichage de Duckett.

Le gaucher du Nottinghamshire – qui a participé aux sept T20 anglais au Pakistan en septembre et octobre – a été choisi pour ouvrir le bâton lors de sa première apparition au test pendant six ans, n’ayant dépassé 50 qu’une seule fois lors de ses quatre sélections précédentes, qui sont entrées en conditions plus difficiles au Bangladesh et en Inde.

Regardez les meilleurs extraits de l’incroyable siècle de Zak Crawley, le plus rapide par un ouvreur anglais dans Test cricket.



Le grand sri-lankais Kumar Sangakkara dit que la décision de rester aux côtés de Crawley et de faire confiance à ses compétences incontestables finit par s’épanouir, et l’appel à donner à Duckett une autre opportunité dans le format le plus long, reflète la volonté de McCullum et Stokes de soutenir ses capacités naturelles.

“Ce qu’ils ont fait pour soutenir et choisir, c’est le talent”, a déclaré Sangakkara Sports du ciel. “Vous identifiez les talents, puis vous avez un environnement où ils peuvent être eux-mêmes et s’épanouir, puis le coaching et la direction savent comment gérer la personne mais la perfectionner en termes de compétences.

“Ben Duckett a dit” c’est le meilleur moment pour revenir et jouer au test de cricket “- ce sont les mêmes joueurs qui, il y a quelques années, quelqu’un aurait dit:” Ce ne sont pas des joueurs de balle rouge, ils ne ” Je n’ai pas les compétences nécessaires pour faire les chantiers durs, les greffer ou quoi que ce soit.

“Ce qu’ils ont fait ici, c’est créer une atmosphère où la compétence est n ° 1 et toute compétence suffisamment élevée pour jouer à n’importe quel format, si elle correspond à la philosophie de l’équipe jouant au cricket de test attrayant et offensif, ils seront sélectionnés.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Nasser Hussain parle à Ben Duckett et Zak Crawley après qu’ils aient tous les deux frappé des siècles contre le Pakistan.



“C’est génial, l’atmosphère qu’ils ont créée pour laisser les portes ouvertes à des joueurs qui étaient autrefois considérés comme au-delà du test de cricket ou qui n’étaient pas assez bons pour le test de cricket techniquement. C’est juste une question d’efficacité et de pouvoir faire ce que l’équipe a besoin que vous fassiez. “

Même après la chute des deux premiers matchs, Pope et Brook ont ​​pu continuer là où ils s’étaient arrêtés, Pope courant à 108 sur 104 balles et Brook s’appuyant sur ses impressionnantes performances au cricket à balles blanches pour terminer la journée invaincus sur 101 pas hors de seulement 81 balles lors de sa deuxième apparition au test.

Brook a enregistré un taux de frappe incroyable de 124,69, avec Crawley – Test taux de frappe en carrière 54,47 – à 109,90, Pope à 103,94 et Duckett à 97,27 dans la continuité du premier été accrocheur avec McCullum et Stokes à la barre.

Cependant, ne mentionnez pas le redoutable mot « B ». «Bazball» est un terme que l’Angleterre n’aime pas, et l’ancien capitaine Nasser Hussain a également estimé que son approche du premier jour contenait beaucoup de coups traditionnels plutôt que de simplement se lancer dans une offensive totale.

Nasser Hussain revient sur l’Angleterre qui a accumulé 506-4 en une journée contre le Pakistan, les centurions Harry Brook, Ben Duckett, Zak Crawley et Ollie Pope, et où l’équipe locale s’est trompée.



“Tout le monde parle de ‘Bazball’ et n’est-ce pas remarquable, mais il n’y a pas vraiment eu un coup joué dans la colère ou un hack ou un slog”, a déclaré Hussain. Sports du ciel.

“Ce que j’ai vu, c’est qu’ils ont été moins proactifs que l’été où il y avait une résurgence évidente du” Bazball “. Ici, ils ont juste joué des coups de cricket normaux.

“Duckett joue normalement le balayage inversé de toute façon, Root joue maintenant le balayage inversé de toute façon, donc ils ont augmenté le rythme en jouant simplement au cricket raisonnable et orthodoxe, mais d’une manière très flamboyante à l’ère actuelle du jeu.”