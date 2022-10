Le premier jour où Musk possède Twitter entraîne des ravages et un possible canular

[Editor’s note: After CNBC published details of an interview with people who claimed to be fired employees of Twitter, several reports emerged suggesting it was a hoax. CNBC could not confirm the identities of the individuals.]

Le premier jour d’Elon Musk aux commandes de Twitter , une personne qui a quitté le siège social de l’entreprise à San Francisco et s’est identifiée comme un ingénieur de données a déclaré qu’elle venait d’être licenciée. CNBC n’a pas été en mesure de vérifier immédiatement l’identité de cette personne et d’une autre qui a fait une réclamation similaire.

Un employé de Twitter, attendant des informations sur des licenciements ou des projets, a déclaré à CNBC qu’ils étaient pour la plupart dans le noir. Musk rencontrait des responsables d’ingénierie de rang relativement bas, a noté cette personne – un geste de bienvenue pour certains. Des articles de presse avant la conclusion de l’accord indiquaient que Musk avait prévu des réductions allant jusqu’à 75 % des effectifs.

Twitter n’a pas répondu aux demandes répétées de commentaires sur les licenciements.

Musk a finalement repris l’entreprise jeudi, mettant fin à une saga juridique de plusieurs mois. Le milliardaire Tesla et le PDG de SpaceX ont initialement convenu d’acheter la société pour 44 milliards de dollars, mais peu de temps après, ils ont tenté de se retirer de l’accord parce qu’il affirmait que Twitter n’était pas assez ouvert sur les comptes de spam sur la plate-forme. Twitter a nié cela et est allé en justice pour tenter de convaincre Musk de conclure l’accord.

Avant la date initiale du procès plus tôt ce mois-ci, Musk a de nouveau accepté de conclure l’accord. Le juge a donné à Musk jusqu’à vendredi à 17 heures pour conclure l’affaire, ou bien fixer une nouvelle date de procès.

Jeudi, plusieurs hauts dirigeants ont quitté l’entreprise, dont le PDG Parag Agrawal et le directeur financier Ned Segal, a rapporté David Faber de CNBC. Le responsable de la politique juridique, de la confiance et de la sécurité de Twitter, Vijaya Gadde, a également été licencié.

C’est une nouvelle de dernière minute. Veuillez vérifier les mises à jour.

-Lora Kolodny de CNBC a contribué à ce rapport.