Le premier hôpital de Crystal Lake, Mercyhealth, sera dévoilé en juillet – Shaw Local

Le nouvel hôpital et clinique médicale Mercyhealth à Crystal Lake devrait officiellement ouvrir ses portes le 24 juillet.

Le public pourra visiter l’établissement lors d’une journée portes ouvertes le samedi 15 juillet. L’événement aura lieu de 9 h à 16 h sur le site de l’hôpital, 875 S. Route 31, Crystal Lake.

En plus des visites, il y aura une exposition sur le bien-être et de la musique live.

Les participants pourront également explorer les véhicules d’intervention d’urgence et l’hélicoptère REACT. L’hôpital dispose d’un héliport au-dessus du bâtiment.

Le projet a débuté en 2021 et était estimé à environ 105 millions de dollars. Les responsables de l’hôpital ont déclaré précédemment que ce chiffre pourrait être faible car les coûts réels pourraient être plus élevés en raison de l’inflation et des problèmes de chaîne d’approvisionnement.

Mercyhealth Hospital and Physician Clinic sera le premier hôpital de Crystal Lake à offrir des soins d’urgence 24 heures sur 24.

L’hôpital disposera de 13 lits d’hospitalisation, tous dans des chambres privées, dont deux sont des unités de soins intensifs agréées, ont précédemment déclaré des responsables.

L’établissement offrira également des services de médecine familiale, d’orthopédie, de médecine sportive, de gastro-entérologie, de chirurgie générale, de cardiologie, de soins contre le cancer, de thérapie par perfusion et de physiothérapie, selon le site Web de Mercyhealth.

L’événement d’embauche le plus récent qui s’est produit la semaine dernière a entraîné «l’embauche de beaucoup de gens». — Thérèse Michels, spécialiste des relations médias pour Mercyhealth

Il y aura une cérémonie privée d’inauguration quelques jours avant la journée portes ouvertes.

Un événement d’embauche pour les postes à l’emplacement aura lieu de 8 h à midi le 28 juin au Holiday Inn Crystal Lake. Plus d’une douzaine de postes sont à pourvoir, notamment des infirmières, du personnel de sécurité et des services alimentaires.

L’événement d’embauche le plus récent qui s’est produit la semaine dernière a entraîné « l’embauche de beaucoup de personnes », a déclaré Thérèse Michels, spécialiste des relations avec les médias pour Mercyhealth.

Mercyhealth possède actuellement un centre de physiothérapie et un cabinet médical à Crystal Lake. Avant l’ouverture de cet emplacement, les hôpitaux à service complet les plus proches de Crystal Lake se trouvaient à Huntley, McHenry et Woodstock.

Des informations sur la journée portes ouvertes sont disponibles sur miséricordehealthsystem.org/crystal-lake.