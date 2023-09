Le « premier groupe d’utilisateurs officiel d’Unity » est dissous en raison de nouveaux frais

La plus ancienne cohorte autoproclamée de développeurs Unity, appelée Boston Unity Group, a annoncé qu’elle se dissout peu de temps après le développeur du moteur de jeu créé une tempête de feu avec des changements dans la façon dont il volonté facturer ses utilisateurs.

Boston Unity Group, ou BUG, ​​a annoncé la fermeture de l’organisation dans un lettre en ligne. Dans ce document, BUG indique que la raison de la dissolution est l’éloignement de Unity de l’écosystème de créateurs qu’il a construit en tant qu’outil de génération de jeux vidéo accessible.. Plus précisément, BUG cite Annonce récente par Unity d’un nouveau modèle de tarification comme raison pour laquelle il jette l’éponge. Le groupe, fondé en 2010 et revendique des milliers de membres, accueillera son réunion finale sur Zoom ce soir.

« Au cours des dernières années, Unity a malheureusement détourné son attention de l’industrie du jeu et du soutien aux communautés de développeurs », ont annoncé les organisateurs de BUG dans la lettre. « Après l’introduction en bourse, la société a apparemment donné la priorité au profit, avec plusieurs acquisitions et licenciements de personnel de base. De nombreux systèmes clés dont les développeurs ont besoin sont encore laissés dans un état confus et souvent incomplet, avec le message selon lequel la publicité et les revenus comptent plus pour Unity que les fonctionnalités qui intéressent les développeurs de jeux.

Plus tôt ce mois-ciUnité annoncé qu’il revisiterait son modèle de tarification à partir du 1er janvier 2024. Dans ce nouveau modèle, appelé Runtime Fee, Unity facturerait aux développeurs un tarif forfaitaire chaque fois qu’un utilisateur installe un de leurs jeux, que ce jeu soit vendu ou non. selon à Le bord. Les frais seraient ajoutés à tout projet réalisé avec Unity Personal ou Unity Plus qui rapporte 200 000 $ en un an ou qui a une durée de vie de 200 000. installe. Les développeurs abonnés à Unity Pro ou Unity Enterprise doivent payer des frais lorsqu’ils gagnent 1 million de dollars en un an ou atteignent 1 million d’installations à vie. Les développeurs Unity Personal/Plus devraient également payer 0,20 $ pour chaque installation dépassant le seuil, tandis que les développeurs Unity Pro/Enterprise paieraient entre 0,02 $ et 0,125 $ par installation.

La décision a suscité un tollé massif de la part de la communauté des développeurs de jeux, menant Unité pour en quelque sorte revenir en arrière les nouvelles lignes directrices. La responsabilité ne s’est pas arrêtée là, cependant, lorsque la nouvelle est tombée, Les dirigeants d’Unity avaient vendu une partie de leurs actions dans la société avant l’annonce., anticipant probablement la réaction négative. L’unité finalement tweeté a présenté ses excuses quelques jours après l’annonce du nouveau programme, remerciant les développeurs pour leurs « commentaires honnêtes et critiques ». Unity a annoncé la semaine dernière avoir révisé les frais d’exécution. Désormais, Unity Personal restera gratuit et les développeurs utilisant ce niveau n’auront pas à payer les frais d’exécution. Dans le même temps, aucun jeu générant moins d’un million de dollars de revenus sur une période de 12 mois n’aura à payer les frais d’exécution.

Les développeurs n’ont pas apprécié le plan révisé ni la perte générale de confiance dans Unity que toute cette épreuve a créée. Comme en témoigne le Suite à la décision du Boston Unity Group de fermer ses portes, il n’est peut-être pas possible de remettre ce génie dans la bouteille.