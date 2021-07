Le premier groupe de contingents indiens atteint Tokyo après un départ entraînant

De bonne humeur et complètement concentré sur leurs objectifs, le premier groupe du contingent indien de 88 personnes à destination des Jeux olympiques est arrivé ici dimanche matin pour participer aux Jeux de Tokyo, touchés par COVID, à partir du 23 juillet. Au milieu de la morosité entourant les Jeux en raison de la pandémie, des athlètes et des officiels de huit disciplines du tir à l’arc, du badminton, du tennis de table, du hockey, du judo, de la gymnastique, de la natation et de l’haltérophilie ont atterri dans la capitale japonaise depuis New Delhi à bord d’un vol affrété d’Air India depuis New Delhi.

Le contingent de 88 membres comprenait 54 athlètes, en plus du personnel de soutien et des représentants de l’AIO. Les athlètes indiens ont été accueillis à l’aéroport par les représentants de la ville de Kurobe, qui sont venus avec une banderole « Kurobe soutient les athlètes indiens !! #Cheer4India !. » Le hockey, composé d’équipes masculines et féminines, est la plus importante de toutes les disciplines.

Samedi soir, le ministre des Sports Anurag Thakur a officiellement envoyé le contingent à l’aéroport Indira Gandhi de New Delhi au milieu d’acclamations, d’applaudissements et de nombreux vœux. L’IGI a été témoin de scènes sans précédent alors qu’un tapis rouge était posé pour le contingent lié aux Jeux olympiques. L’euphorie entourant le départ était telle que le gouvernement indien avait organisé une ligne d’immigration spéciale pour l’autorisation du contingent olympique pour les membres à destination de Tokyo.

Outre Thakur, la cérémonie d’envoi s’est déroulée en présence du ministre d’État aux Sports, Nisith Pramanik, du directeur général de l’Autorité indienne des sports Sandip Pradhan et de responsables de l’Association olympique indienne (IOA), dont le président Narinder Batra et le secrétaire général Rajeev Mehta. Certains des athlètes indiens ont déjà atteint Tokyo depuis leurs bases d’entraînement respectives à l’étranger.

La seule haltérophile indienne dans la mêlée, Mirabai Chanu a atteint Tokyo vendredi depuis sa base d’entraînement à St Louis, aux États-Unis. Les boxeurs et les tireurs ont également rejoint leurs bases d’entraînement respectives en Italie et en Croatie. L’Inde sera représentée par un contingent de 228 personnes, dont 119 athlètes, aux Jeux olympiques de Tokyo, qui se dérouleront selon des protocoles sanitaires stricts et sans spectateurs à la suite de la pandémie qui fait rage.

Quatre marins indiens – Nethra Kumanan et Vishnu Saravanan (classe laser), KC Ganapathy et Varun Thakkar (classe 49er) – ont été les premiers du pays à atteindre Tokyo depuis leurs bases d’entraînement en Europe. Ils ont commencé à s’entraîner jeudi. En outre, l’équipe d’aviron a également atteint Tokyo.

