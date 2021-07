Le premier groupe d’Afghans ayant aidé les troupes américaines arrive de Kaboul

WASHINGTON – Le premier groupe de ressortissants afghans qui ont aidé les forces de la coalition des États-Unis et de l’OTAN pendant la plus longue guerre des États-Unis est arrivé vendredi par des vols d’évacuation en provenance de Kaboul.

Plus tôt ce mois-ci, l’administration Biden a annoncé le début des vols d’évacuation pour les ressortissants afghans et leurs familles immédiates alors que les troupes étrangères se retirent du pays fatigué par la guerre.

Le premier vol d’évacuation, dans le cadre du programme de réinstallation baptisé Opération Allies Refuge, comprend plus de 200 immigrants afghans et leurs familles immédiates.

Ceux qui ont demandé une vaccination contre le coronavirus ont été vaccinés à Kaboul et ceux qui ont refusé un vaccin ont reçu un test Covid-19.

« Ils ont tous effectué des vérifications rigoureuses des antécédents de sécurité menées par la communauté du renseignement et les départements d’État et de la sécurité intérieure », a expliqué Russ Travers, conseiller principal adjoint à la sécurité intérieure.

« Une fois que ces immigrants spéciaux afghans auront été libérés sur parole aux États-Unis et auront passé un examen médical comme l’exige la loi, ils seront réinstallés dans des villes à travers le pays avec l’aide du programme d’admission des réfugiés des États-Unis », a déclaré Travers, ajoutant que plus de 70 000 Afghans ont reçu le visa d’immigrant spécial depuis 2008.

L’ambassadrice Tracey Jacobson du groupe de travail de coordination du département d’État en Afghanistan a déclaré aux journalistes que les demandeurs principaux et leurs familles « avaient fait l’objet d’un examen approfondi ».

« Ils sont à la toute fin du processus de visa d’immigrant, ne manquant que quelques étapes que nous effectuerons à Fort Lee, en Virginie », a déclaré Jacobson, ajoutant que d’autres vols sont prévus au cours des deux prochaines semaines.

Les vols d’évacuation interviennent dans les dernières semaines d’un retrait complet des États-Unis d’Afghanistan, mettant ainsi fin à la plus longue guerre des États-Unis.

En avril, le président Joe Biden a ordonné le retrait d’environ 3 000 soldats américains d’Afghanistan d’ici le 11 septembre. Plus tôt ce mois-ci, Biden a donné un calendrier mis à jour et a déclaré que la mission militaire américaine en Afghanistan se terminerait le 31 août.

La semaine dernière, le plus haut officier militaire du pays a déclaré aux journalistes que les États-Unis avaient achevé plus de 95 % du retrait massif d’Afghanistan.

Le Pentagone a transporté par avion plus de 980 chargements d’équipement hors d’Afghanistan et remis sept installations au ministère afghan de la Défense, selon la dernière mise à jour du Commandement central.

« Ces hommes et femmes courageux, en grand danger pour eux-mêmes et leurs familles, ont servi aux côtés des forces et des diplomates américains et de la coalition pour soutenir nos opérations et empêcher l’Afghanistan de devenir un refuge pour le terrorisme qui menace notre patrie », a écrit le secrétaire à la Défense Lloyd Austin dans une déclaration vendredi.

« Nous avons parlé à plusieurs reprises de l’obligation morale que nous avons d’aider ceux qui nous ont aidés, et nous sommes pleinement déterminés à travailler en étroite collaboration avec nos partenaires interinstitutions pour respecter cette obligation », a-t-il ajouté.