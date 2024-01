le premier gratte-ciel entièrement électrique de new york est en voie d’achèvement à brooklyn

les logements entièrement électriques augmentent à new york

S’élevant sur quarante-quatre étages au-dessus du quartier en pleine croissance du centre-ville de Brooklyn, un bâtiment entièrement électrique gratte-ciel au 505 State Street symbolise l’innovation d’avenir dans La ville de New York. Avec la multitude de préoccupations climatiques actuelles qui influencent à la fois les conceptions et les réglementations, le Résidentiel la tour fonctionnera sans utilisation de combustibles fossiles sur place, incarnant une étape optimiste vers la durabilité environnementale et une réduction carbone émissions. Bien entendu, le concept de logement « tout électrique » n’est pas entièrement nouveau. Les maisons unifamiliales et les petits bâtiments ont été les pionniers de cette approche, exploitant l’électricité pour tous leurs besoins énergétiques, du chauffage et de la climatisation à la cuisson et à l’eau chaude. Ce qui distingue ce projet, c’est son ampleur. L’application de ces technologies aux hauteurs vertigineuses d’une tour new-yorkaise de 441 appartements présente une nouvelle série de défis, relevés par les concepteurs du projet d’Alloy, une société de promotion immobilière composée principalement d’architectes.

image, image de bannière © Selvon Nef

repenser les infrastructures

Avec la conception de son gratte-ciel entièrement électrique à Brooklyn, Alloy Development organise un nouveau cadre infrastructurel. En règle générale, les gratte-ciel s’appuient sur un réseau complexe de conduites de gaz et de chaudières pour répondre à leurs besoins énergétiques. Pour le 505 State Street, cette équation a été inversée. Les architectes et les ingénieurs ont dû réinventer chaque aspect de l’infrastructure du bâtiment, depuis l’approvisionnement en lignes électriques de grande capacité jusqu’à la conception de systèmes CVC hyper efficaces et entièrement électriques. Une demande de propositions a récemment été publiée par le équipe d’inscrire le projet dans des projets solaires communautaires qui garantiront un approvisionnement en énergie renouvelable 100 % local pour le bâtiment.



photo © Pavel Bendov

Alloy Development a annoncé le lancement de la location des 441 appartements du 505 State Street, dont 45 seront soumis à conditions de revenus. Avec des plafonds de neuf à douze pieds, chaque appartement est doté de parquet en chêne et de béton apparent. La technologie de la maison intelligente est intégrée afin que les résidents puissent optimiser leur consommation d’énergie via leur smartphone. Le bâtiment s’ouvre également sur de généreux espaces verts et des zones de loisirs pour apporter davantage une vie respectueuse de la nature dans ce quartier dense et en pleine croissance.

Une fois terminé, le 505 State Street marquera un tournant décisif, non seulement pour New York et Brooklyn, mais pour l’ensemble du secteur. Cela deviendra un précédent pour les bâtiments électriques, même à l’échelle des gratte-ciel, surtout s’ils atteignent leur objectif de fonctionner avec 100 % d’énergie renouvelable.



visualisation © Alloy Development

Les résidents auront accès à une suite complète d’équipements de premier ordre, tels qu’un hall surveillé 24 heures sur 24 avec un café, un concierge communautaire, une salle de courrier et de colis, un local à vélos, une buanderie dans le bâtiment, une laverie pour animaux de compagnie et un Bodega exploitée par TULU. Le bâtiment offre également une salle de sport de 3 000 pieds carrés, un studio de yoga, une salle de culture, une aire de jeux pour enfants, un salon réservable, une salle de projection et un espace de travail. Le 42ème étage du bâtiment comprend une piscine sur le toit, un espace terrasse et des cabanes réservables avec grillades. Les résidents pourront également réserver le sky lounge, la cuisine et la terrasse pour se divertir.



photo © Matthieu Williams

‘En tant que premier gratte-ciel entièrement électrique de la ville de New York, le 505 State Street est un développement transformateur qui représente l’avenir d’un mode de vie durable.,’ a déclaré Jared Della Valle, PDG d’Alloy. ‘Les résidents pourront non seulement profiter d’appartements magnifiquement conçus avec une vue imprenable sur les toits de la ville, mais bénéficieront également des avantages sanitaires, environnementaux et financiers liés à la réduction de votre empreinte carbone. Nous sommes impatients d’accueillir les résidents alors que nous inaugurons une nouvelle ère de développement vert au cœur du centre-ville de Brooklyn..’



image © Matthew Williams