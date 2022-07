Le premier grand test pour les droits reproductifs après Roe aura lieu la semaine prochaine au Kansas

La semaine prochaine au Kansas, le droit à l’avortement sera confronté au premier test dans les urnes depuis l’annulation de la Cour suprême Chevreuil v. Patauger.

En 2019, la Cour suprême du Kansas a statué que la constitution de l’État protégeait le droit à l’avortement. Mardi, les électeurs seront invités à peser sur une proposition d’amendement qui supprimerait explicitement ce droit, ouvrant la voie à la législature contrôlée par les républicains du Kansas pour restreindre ou interdire davantage l’avortement, tout comme l’ont fait le Texas, l’Oklahoma et le Missouri voisins.

Les autres élections qui auront lieu mardi prochain sont les primaires démocrates et républicaines de l’État, bien que les indépendants enregistrés – qui composent 29% de l’électorat du Kansas – peuvent également voter sur l’amendement à l’avortement. Le timing est intentionnel: les législateurs républicains ont placé la mesure sur le scrutin primaire d’août au lieu des élections générales de novembre dans l’espoir que la participation reste faible. Les républicains sont plus nombreux que les démocrates dans l’État environ deux contre un.

Des millions de dollars affluent des partisans et des opposants à l’amendement, et le résultat est surveillé de près dans tout le pays comme un signal potentiel de la façon dont les électeurs sont motivés par le droit à l’avortement.

Le résultat aura également des implications majeures non seulement pour les résidents du Kansas, mais également pour les femmes de toute la région qui dépendent du Kansas pour les soins de reproduction. alors que leurs propres États ont fermé l’accès à l’avortement. L’Institut Guttmacher prédit que le Kansas pourrait voir une augmentation de plus de 1 000 % des avortements dans l’après-guerre.Chevreuil époque où les États voisins interdisent la procédure.

L’adoption de l’amendement faciliterait l’interdiction pure et simple de l’avortement au Kansas

Vous seriez pardonné si vous aviez du mal à comprendre le texte de l’amendement, qui ajouterait un paragraphe à la constitution de l’État qui dit à la fois que “le Kansas n’exige pas le financement gouvernemental de l’avortement” et que les gens, par l’intermédiaire de leurs élus, “peuvent passer les lois concernant l’avortement, y compris, mais sans s’y limiter, les lois qui tiennent compte des circonstances de la grossesse résultant d’un viol ou d’un inceste, ou des circonstances nécessaires pour sauver la vie de la mère.

La langue pourrait faire trébucher votre électeur moyen, a déclaré Neal Allen, politologue à la Wichita State University. “Vous pourriez le lire et penser que vous votez pour éliminer le financement public de l’avortement alors qu’il n’y a pas de financement public pour l’avortement”, a-t-il déclaré à Vox. “Et il y a un langage qui fait référence à des exceptions pour préserver la santé de la mère, et pour le viol et l’inceste, mais il n’y a rien dans l’amendement lui-même qui créerait ces exceptions.”

Les partisans de l’amendement, organisés sous la bannière de “Value Them Both” – une référence à la valorisation des “femmes et des enfants à naître” – ont travaillé pour convaincre les électeurs qu’un vote “oui” sur l’amendement ne conduirait pas à une interdiction de l’avortement et permettrait simplement aux législateurs de réglementer la procédure.

Bon nombre de leurs affirmations ont été au mieux douteuses et ont généré une confusion importante. Valorisez-les Les deux partisans ont souligné dans leurs publicités que l’amendement “rétablit notre capacité à imposer des réglementations de base à l’industrie de l’avortement”. En fait, l’avortement reste très réglementé au Kansas. Ils disent que l’amendement permettrait simplement aux législateurs d’imposer des règles telles que l’exigence du consentement parental, “l’arrêt des avortements tardifs douloureux” et l’interdiction du financement public de l’avortement. Mais le Kansas exige déjà le consentement parental, interdit déjà le financement public de l’avortement et interdit déjà l’avortement après 22 semaines.

Si l’amendement est adopté, rien ne pourrait empêcher les législateurs républicains d’adopter une interdiction totale ou quasi totale de l’avortement, et les experts politiques affirment que la probabilité que de telles restrictions progressent dans ce contexte est très élevée.

Richard Levy, professeur de droit constitutionnel à l’Université du Kansas, a déclaré à Vox que même si l’amendement n’est pas en soi une interdiction de l’avortement, il est prudent de supposer que les législateurs du Kansas adopteraient des lois très restrictives sur l’avortement si l’amendement était adopté. Il a souligné la supermajorité des républicains à la Chambre et au Sénat, la longue histoire de la législature du Kansas en matière d’adoption de lois visant à limiter l’avortement et le fait que les partisans de l’amendement ont indiqué que c’était leur objectif.

Plus tôt ce printemps, un législateur républicain du Kansas a présenté un projet de loi visant à interdire l’avortement dans tout l’État sans exception pour le viol ou l’inceste. Il n’a pas été entendu ni voté, mais le mois dernier, un directeur régional de la coalition Value Them Both a été filmé en train de dire à un groupe de républicains qu’ils étaient prêts à soutenir le projet de loi si l’amendement était adopté. Un porte-parole de Value Them Both n’a pas renvoyé la demande de commentaires de Vox, mais a déclaré à Kansas Reflector que le directeur régional “n’est plus avec l’organisation et n’a pas parlé au nom de la coalition”.

Le Kansas – un État républicain fiable au niveau national – a une longue histoire de conflits sur le droit à l’avortement. En 1991, une clinique d’avortement de Wichita, à l’époque parmi les rares dans le pays à proposer des avortements au troisième trimestre aux femmes présentant des grossesses mettant leur vie en danger ou des anomalies fœtales graves, est devenue un pôle d’attraction pour les manifestants dans ce qui était considéré comme le signe d’une mouvement national enhardi contre le droit à l’avortement. En 2009, le médecin qui a pratiqué ces avortements, George Tiller, a été assassiné alors qu’il fréquentait l’église.

La législature de l’État du Kansas a interdit l’avortement après 22 semaines en 2012 et a adopté une loi en 2013 stipulant que la vie commençait à la fécondation. Mais les électeurs du Kansas ont exprimé à plusieurs reprises leur opposition à l’interdiction totale de l’avortement. Un sondage publié l’année dernière par la Fort Hays State University a révélé que 60% des habitants du Kansas s’opposaient à rendre l’avortement illégal en toutes circonstances, y compris en cas de viol, d’inceste ou lorsque la santé d’une femme est en danger.

Une faible majorité des personnes interrogées – 50,5% – ont également déclaré que le gouvernement de leur État “ne devrait imposer aucune réglementation sur les circonstances dans lesquelles les femmes peuvent se faire avorter”, contre seulement un quart qui n’étaient pas d’accord.

Le premier sondage public de l’amendement du Kansas a été publié en dernier mercredi, et a constaté que seulement 5% des électeurs probables des primaires étaient favorables à une interdiction totale de l’avortement. Les interdictions quasi totales, telles que celles adoptées dans les États voisins, étaient également profondément impopulaires auprès des répondants à l’enquête.

Russell Arben Fox, professeur de sciences politiques à la Friends University, basée à Wichita, pense également que les républicains poursuivraient “absolument” l’interdiction de l’avortement si l’amendement devait être adopté.

“La simple vérité est que toute personne ayant une compréhension même minimale de la politique du Kansas doit se rendre compte que la poursuite d’une interdiction totale est exactement le type de politique que la direction républicaine poursuivra”, a-t-il déclaré à Vox. “Outre l’influence évidente que les fervents conservateurs anti-avortement ont depuis longtemps au sein du Parti républicain du Kansas, et outre le fait que l’un des leaders du mouvement pro-Value Them Both a été filmé… il y a aussi le fait que nous savons que des plans de match détaillant l’introduction et l’adoption d’interdictions complètes de l’avortement par l’État, préparés par le Comité national pour le droit à la vie, ont circulé parmi les meilleurs républicains de Topeka tout l’été.

Le libellé de l’amendement prête à confusion

L’un des premiers obstacles pour les organisateurs qui s’efforcent de préserver le droit à l’avortement dans l’État est d’aider les électeurs à comprendre sur quoi ils votent.

Ashley All, porte-parole de Kansas for Constitutional Freedom, la coalition qui s’organise contre l’amendement, a déclaré à Vox qu’il était “assez difficile” de s’assurer que les électeurs comprennent les implications de la proposition.

L’amendement fait suite à une décision de la Cour suprême de l’État du Kansas de 2019 qui a conclu que la protection de l’autonomie personnelle par la constitution de l’État inclut le droit d’un individu de mettre fin à une grossesse.

L’affaire de la Cour suprême est née d’une contestation d’une interdiction de 2015 adoptée par la législature du Kansas sur la dilatation et l’évacuation, une procédure d’avortement du deuxième trimestre. À la suite de la décision de 2019, l’interdiction de D&E a été annulée comme inconstitutionnelle.

Les restrictions à l’avortement ne sont pas intrinsèquement interdites, la Cour suprême de l’État a statué, mais à partir de 2019, ils doivent être étroitement adaptés, ce que l’interdiction de D&E n’était pas. Valorisez-les Les deux partisans soutiennent que toutes les restrictions sont désormais « présumées inconstitutionnelles », bien que les experts juridiques et politiques disent que c’est une position mal soutenue.

“Au cours des trois années écoulées depuis que la décision a été rendue, seules la loi contestée à l’origine dans le procès et une loi supplémentaire sur l’avortement du Kansas, une portant sur les réglementations sanitaires excessives que le gouvernement de l’État a imposées aux cliniques d’avortement, ont été annulées”, a noté Arben. Renard.

ça va être proche

Bien que le Kansas soit un État républicain à tendance conservatrice, il présente certaines caractéristiques distinctives des autres États rouges voisins. Allen, de l’Université d’État de Wichita, dit qu’un facteur est que le Kansas a un pourcentage relativement plus élevé de Blancs diplômés d’université, avec lesquels les démocrates ont fait des gains pendant l’ère Trump.

Neal attribue également des facteurs spécifiques à l’État qui ont aidé les démocrates au cours de la dernière décennie, tels que les réductions d’impôts républicaines très impopulaires qui ont nui aux écoles et à d’autres services publics. En 2018, les électeurs du Kansas ont élu Laura Kelly, une démocrate modérée, au poste de gouverneur.

Les deux parties dépensent des millions de dollars avant le 2 août, chacune mettant l’accent sur le langage dans la publicité autour de la liberté de la portée excessive du gouvernement. Les formulaires de divulgation financière déposés récemment ont montré que Kansans for Constitutional Freedom a collecté plus de 6,5 millions de dollars pour lutter contre l’amendement, tandis que Value Them Both a collecté environ 4,7 millions de dollars. La majeure partie du financement à l’appui de l’amendement provient de groupes religieux, en particulier de l’archidiocèse de Kansas City au Kansas.

Un sondage public de la campagne publié la semaine dernière a révélé que 47% des électeurs probables des primaires prévoyaient de voter pour l’amendement et 43% prévoyaient de voter contre. Mais les sondeurs ont également constaté que les démocrates étaient beaucoup plus susceptibles que les républicains de dire que l’amendement sur l’avortement “a accru l’importance de voter lors de cette prochaine élection” – suggérant des différences de motivation.

Des recherches antérieures en sciences politiques ont révélé un « biais de statu quo » en ce qui concerne les mesures de vote liées à l’avortement ; les électeurs sont plus susceptibles de rejeter les mesures le jour du scrutin qu’ils disent autrement aux sondeurs qu’ils soutiennent. Cette dynamique est de bon augure pour les défenseurs qui veulent garder la constitution de l’État inchangée.

Allen, de l’État de Wichita, pense que l’amendement est toujours “un outsider”, mais ne serait pas surpris s’il échoue. “Et ce n’est pas ce que la plupart d’entre nous qui prêtons attention à la politique du Kansas pensaient il y a six mois”, a-t-il déclaré à Vox, attribuant le changement principalement à la réaction nationale contre le Dobbs décision, ainsi qu’au fait que les nouvelles lois des États voisins donnent plus de détails sur ce qui est possible si l’amendement est adopté. Les jeunes électeurs indépendants en particulier pourraient être essentiels au résultat final, prédit Allen.