Le premier grand événement au Centre d’excellence de Kelowna porte sur la lutte aérienne contre les incendies – Kelowna Capital News

La Conférence sur la lutte contre les incendies aériens 2022 s’est retrouvée le premier événement majeur organisé au KF Aerospace Center for Excellence le 20 septembre.

Organisée par Wings Magazine, la conférence mettait en vedette des exploitants d’hélicoptères et des entreprises connexes avec une série de panels et de conférenciers.

David Thomas, de la société de Kelowna SKYTRAC, était l’un des conférenciers, présentant les progrès de l’utilisation des données à large bande pendant le vol.

“Cela change tout ce que nous faisons d’un point de vue tactique”, a déclaré Thomas, “parce que vous pouvez mettre des avions en place pendant pratiquement des heures à la fois sans impliquer d’humains. Vous pouvez le faire 24 heures sur 24, sept jours sur sept. »

Thomas dit que la technologie permettra aux avions sans pilote de voler lorsque les humains ne le peuvent pas, étant pilotés par un pilote au sol.

Selon Thomas, c’est quelque chose qui pourrait changer la donne pour la lutte aérienne contre les incendies.

« Vous pouvez soit le placer dans un avion de repérage, soit dans un véhicule sans pilote. Vous pouvez sortir et chasser les tempêtes. Vous pouvez voler la nuit pour trouver ou localiser les incendies avant qu’ils ne deviennent gros lorsque les humains ne peuvent pas voler, puis vous pouvez saisir les coordonnées et sortir à la première lumière. Bien sûr, une fois qu’un incendie est important, vous pouvez l’utiliser pour faire plus de surveillance pendant de plus longues périodes afin d’évaluer le feu à partir d’un moyen tactique.

