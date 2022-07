Le premier Google Pixel Buds Pro Listen m’a conquis

Les Pixel Buds Pro sont la 4e tentative d’écouteurs sans fil de Google et sans doute la plus complète sur le papier. Ils se trouvent également être les plus chers, avec des fonctionnalités telles que la suppression active du bruit, les commandes du pavé tactile, la charge sans fil, Bluetooth 5.0, l’audio spatial (bientôt), les grandes promesses sonores d’un haut-parleur de 11 mm, et plus encore. À 199 $, ceux-ci doivent livrer.

Google m’a envoyé une paire de Pixel Buds Pro à des fins d’examen et nous travaillons actuellement sur ce processus pour vous faire part de nos réflexions finales quant à savoir s’ils le font ou non. Aujourd’hui est en fait le jour où la plupart publieront des critiques, mais j’étais hors de la ville quand elles ont été livrées et nous avons donc quelques jours de retard. Mais écoutez, je les utilise constamment depuis 2-3 jours maintenant et je voulais au moins vous donner quelques premières réflexions pour ceux qui veulent une paire tout de suite et essaient de décider.

Google fabrique des écouteurs pour mes oreilles.

Je sais que j’étais l’un des rares à avoir vraiment aimé les premiers vrais Pixel Buds sans fil et qu’ils se sont avérés plus tard en proie à des problèmes de conception et de matériel. Je sais aussi que j’ai donné aux Pixel Buds A de très bonnes notes, même si la paire la moins chère sans toutes les fonctionnalités sophistiquées avec lesquelles de nombreux écouteurs sont livrés. Je suis clairement fan des écouteurs de Google même si c’est l’opinion impopulaire à avoir.

Pour les Pixel Buds Pro, je profite à nouveau de cette expérience et l’une des raisons est liée à l’ajustement. Google sait vraiment comment fabriquer des écouteurs qui s’adaptent parfaitement à mes oreilles. En fait, c’était l’une des principales raisons pour lesquelles j’aimais les deux modèles précédents de Pixel Buds avant cela, car c’était comme si Google utilisait mon oreille pour les façonner. Ils étaient à la fois légers et libérateurs, ne bougeaient jamais quoi que je fasse, et cela me permettait de les porter pendant des heures sans fatigue.

Ces Pixel Buds Pro s’adaptent à mes oreilles dès la sortie de la boîte avec leurs embouts moyens (ils sont également livrés avec des embouts petits et grands). Il faut un peu de mouvement supplémentaire pour les placer au bon endroit, mais une fois que vous l’avez trouvé, ils ne bougent pas beaucoup. Ils sont plus grands, grâce à l’ANC, bien qu’ils n’aient pas ces bouts d’ailes gênants ou quoi que ce soit pour les rendre difficiles à porter. Tout ce que vous avez vraiment à faire est de leur donner un peu de torsion, puis de les intégrer, un peu par magie.

Jusqu’à présent, j’ai porté les Pixel Buds Pro dans des environnements décontractés, à mon bureau, ainsi que lors de quelques entraînements intenses. Jamais ils ne sont tombés. Je dirai que je les remarque beaucoup plus souvent que les autres paires de Pixel Buds et je pense que c’est à cause de leur taille et de leur poids. Ce n’est pas surprenant quand on regarde ce que Google y a mis, mais je pouvais voir mes oreilles s’en lasser après une session plus longue. Encore une fois, nous allons tester cela pour le savoir.

Dans l’ensemble, en termes d’ajustement et de sensations, les Pixel Buds Pro se portent bien (du moins dans mes oreilles).

Le son est assez phénoménal.

Avec un prix de 200 $ et une longue liste de fonctionnalités, je pense que Google avait raison de suggérer que les Pixel Buds Pro offrent un «son immersif de qualité supérieure». Pendant la plupart des semaines, j’irai sans jamais placer une paire d’écouteurs dans mes oreilles parce que je travaille à domicile avec des haut-parleurs dans mon bureau et j’ai trouvé la paix en courant ou en m’entraînant sans eux. Avec les Pixel Buds Pro ces derniers jours, je fais tout mon possible pour les porter et lancer tous les morceaux.

Il y a une douceur et une profondeur dans les basses qui tiennent vraiment de manière satisfaisante que la plupart des vrais écouteurs sans fil ne peuvent pas. Les aigus ont une richesse et une clarté enivrantes. Il y a une excitation lorsque vous lancez une grande chanson en plein essor sur les Buds Pro. Oui, j’ai couru mon test typique de “High For This” de The Weeknd et ceux-ci ont réussi avec brio. Je leur ai jeté un tas de Labrinth et ses rythmes numériques sauvages et ses basses lourdes, une fois de plus repartis heureux. J’ai sorti Jeff Buckley pour la première fois depuis longtemps pour essayer de ressentir cette émotion et votre garçon est en train de pleurer maintenant. OK, c’est un peu beaucoup. Old Caamp, après l’avoir surjoué au cours des deux dernières années, sonnait à nouveau frais. C’est le son qui remplit la tête à son meilleur.

L’ANC fonctionne également très bien et peut vraiment réduire le bruit extérieur de manière impressionnante. Mon clavier ultra-clic ne peut pas être entendu avec lui, une chasse d’eau n’a rien produit et les voitures qui passent devant ma maison n’ont fait qu’un doux cri. J’ai utilisé l’ANC dans plusieurs paires d’écouteurs au fil des ans, mais c’est l’une des premières fois où je me suis dit : « Wow, ça marche vraiment bien.

Bien sûr, vous pouvez utiliser le paramètre “Transparence” pour laisser entrer le bruit extérieur et cela fonctionne également bien. La qualité sonore n’est pas réduite avec cela non plus, au cas où vous vous poseriez la question. Je n’ai pas encore essayé les Buds Pro avec l’ANC complètement désactivé, je reviendrai donc vers vous sur cette expérience.

Quelques autres notes.

Vie de la batterie : Je n’ai pas de notes de batterie sérieuses pour vous parce que je n’ai pas eu assez de temps avec les Buds Pro, mais après une longue écoute d’une heure et demie hier où je suis presque sûr d’avoir eu ANC à l’arrêt, j’ai perdu environ 15% dans chaque bourgeon. Cela me rapprocherait des 11 heures d’utilisation revendiquées par Google avec ANC désactivé si je les utilisais à sec.

: Je n’ai pas de notes de batterie sérieuses pour vous parce que je n’ai pas eu assez de temps avec les Buds Pro, mais après une longue écoute d’une heure et demie hier où je suis presque sûr d’avoir eu ANC à l’arrêt, j’ai perdu environ 15% dans chaque bourgeon. Cela me rapprocherait des 11 heures d’utilisation revendiquées par Google avec ANC désactivé si je les utilisais à sec. Commandes tactiles : Toute la gamme de commandes tactiles est de retour ! Google a ramené les commandes de volume vers l’avant et vers l’arrière, et omg, oui. Je les ai ratés de la série A et je ne peux pas vous dire à quel point je les apprécie ici. Nous avons également des robinets simples, doubles et triples pour mettre en pause ou changer de piste, ainsi qu’une pression tactile personnalisable pour lancer l’assistant ou basculer l’ANC. Vous pouvez même définir un côté pour appuyer longuement sur Assistant et l’autre pour ANC, c’est ainsi que je les ai configurés. Vous pouvez même désactiver complètement les commandes tactiles si vous le souhaitez.

: Toute la gamme de commandes tactiles est de retour ! Google a ramené les commandes de volume vers l’avant et vers l’arrière, et omg, oui. Je les ai ratés de la série A et je ne peux pas vous dire à quel point je les apprécie ici. Nous avons également des robinets simples, doubles et triples pour mettre en pause ou changer de piste, ainsi qu’une pression tactile personnalisable pour lancer l’assistant ou basculer l’ANC. Vous pouvez même définir un côté pour appuyer longuement sur Assistant et l’autre pour ANC, c’est ainsi que je les ai configurés. Vous pouvez même désactiver complètement les commandes tactiles si vous le souhaitez. Commutation audio et connexions multipoints : Google laisse les Pixel Buds Pro effectuer des actions multi-appareils intéressantes que je n’ai pas encore pu tester. Ils basculeront intelligemment entre plusieurs appareils Android (comme un téléphone et une tablette) et vous permettront également de vous connecter à une configuration d’un téléphone et d’un PC, si vous voulez l’audio d’un ordinateur mais que vous avez toujours accès à votre téléphone pour un appel. Je ferai de mon mieux pour les tester, mais la commutation audio ne semble pas être quelque chose que j’utiliserais beaucoup.

: Google laisse les Pixel Buds Pro effectuer des actions multi-appareils intéressantes que je n’ai pas encore pu tester. Ils basculeront intelligemment entre plusieurs appareils Android (comme un téléphone et une tablette) et vous permettront également de vous connecter à une configuration d’un téléphone et d’un PC, si vous voulez l’audio d’un ordinateur mais que vous avez toujours accès à votre téléphone pour un appel. Je ferai de mon mieux pour les tester, mais la commutation audio ne semble pas être quelque chose que j’utiliserais beaucoup. L’affaire : L’étui des Pixel Buds Pro me rappelle les Pixel Buds (2e génération) à bien des égards. C’est un boîtier lourd et bien construit avec un intérieur noir. Son couvercle a un bon mouvement et est très de manière addictive flippy d’une manière que vous pourriez cliquer sur un stylo pour ennuyer les gens. Il a une charge sans fil et USB-C, comme prévu. Les Buds Pro s’y glissent parfois un peu maladroitement, comme s’ils avaient besoin d’une aide supplémentaire pour se situer. Peut-être que j’ai juste besoin de plus de pratique.

: L’étui des Pixel Buds Pro me rappelle les Pixel Buds (2e génération) à bien des égards. C’est un boîtier lourd et bien construit avec un intérieur noir. Son couvercle a un bon mouvement et est très de manière addictive flippy d’une manière que vous pourriez cliquer sur un stylo pour ennuyer les gens. Il a une charge sans fil et USB-C, comme prévu. Les Buds Pro s’y glissent parfois un peu maladroitement, comme s’ils avaient besoin d’une aide supplémentaire pour se situer. Peut-être que j’ai juste besoin de plus de pratique. Appels : Je n’en ai pas encore pris ! Fera bientôt.

: Je n’en ai pas encore pris ! Fera bientôt. Découpes audio : Je n’ai pas encore connu une seule coupure, alors peut-être que Google a finalement corrigé cela avec cette troisième tentative. J’ai pu laisser mon téléphone au bureau et marcher jusqu’au coin arrière de ma maison sans perdre la connexion. J’ai couvert les deux oreilles à ce point de l’arrière-maison et cela a finalement causé une coupure mineure. Jusqu’à présent, la connexion semble la meilleure de tous les Pixel Buds à ce jour.

: Je n’ai pas encore connu une seule coupure, alors peut-être que Google a finalement corrigé cela avec cette troisième tentative. J’ai pu laisser mon téléphone au bureau et marcher jusqu’au coin arrière de ma maison sans perdre la connexion. J’ai couvert les deux oreilles à ce point de l’arrière-maison et cela a finalement causé une coupure mineure. Jusqu’à présent, la connexion semble la meilleure de tous les Pixel Buds à ce jour. L’application et ses paramètres: Il y a de nouveaux paramètres dans l’application Pixel Buds, alors les voici au cas où vous seriez curieux.

OK, j’ai écrit beaucoup là-bas. Je les apprécie si vous ne pouvez pas le dire et j’aime partager des pensées.

Des questions?