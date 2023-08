Le premier gagnant de Big Brother, Craig Phillips, a été aperçu en train de travailler sur un chantier de construction quelques semaines seulement avant le redémarrage du spectacle

IL est devenu un nom familier du jour au lendemain lorsqu’il est apparu sur le tout premier Big Brother et a gagné.

Mais ces jours-ci, Craig Phillips, 51 ans, a tourné le dos aux projecteurs et travaille sur un chantier de construction.

Éclaboussure

Craig Phillips a été aperçu en train de travailler comme constructeur[/caption] Éclaboussure

On pouvait le voir se mettre au travail sur un travail[/caption] Éclaboussure

Craig a remporté la première série en 2000[/caption] Reuter

Craig – photographié ici avec Davina McCall – a donné son prix en argent[/caption]

La star de télé-réalité, qui possède sa propre entreprise de construction, travaillait aux côtés d’une équipe de constructeurs alors qu’ils travaillaient sur un travail à Liverpool.

Craig a l’air en pleine forme et n’a pas changé, sauf qu’il commence à se transformer en renard argenté.

Il travaillait comme constructeur avant de devenir célèbre dans l’émission et après avoir gagné, il a connu un énorme succès en tant qu’expert en bricolage et en amélioration de l’habitat pour diverses émissions de télévision.

S’exprimant il y a quelques années à propos de cette carrière, Craig a déclaré: « La meilleure partie des 20 années, j’ai été très heureux de dire que j’ai continuellement travaillé sur le dos de BB, qu’il s’agisse de travailler sur des émissions de relooking télévisé et de créer en ligne Des vidéos de bricolage, ou lorsque je n’ai pas travaillé avec les médias, j’ai acheté des dizaines de maisons à rénover et à ajouter à mon portefeuille de locations.

« La plus récente était notre propre « construction de rêve », dans laquelle moi et Laura, ma femme, avons construit une super maison que je rêvais de construire depuis plus de 20 ans. Nous avons réussi à tout préparer pour l’arrivée de notre premier enfant en mars 2019. »

Dans l’émission, Craig a remporté le vote des téléspectateurs après avoir confronté Nasty Nick à propos de son passage de note dans la maison BB.

Il a donné son prix en argent à son ami avec Le syndrome de DownJoanne Harris, pour payer sa transplantation cardiaque et pulmonaire.

Son apparition précède le redémarrage de Big Brother, qui sera lancé en octobre sur TVI.

Will Best, 38 ans, et AJ Odudu, 35 ans, remplacent Emma Willis qui animait Big Brother sur Channel 5.

Éclaboussure

Craig a travaillé comme constructeur avant Big Brother[/caption] Éclaboussure

Il a été vu transportant du bois autour[/caption] Éclaboussure

Craig s’est retrouvé coincé dans le projet[/caption]