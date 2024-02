Le premier frère James Biden accepte de parler à l’enquête de destitution

Politique





WASHINGTON — Le frère cadet du président Biden, James, a accepté de témoigner le mois prochain dans le cadre de l’enquête de destitution de la Chambre sur les allégations de corruption de Joe Biden au cours de sa vice-présidence.

James, 74 ans, et son premier fils Hunter Biden, 53 ans, ont impliqué leur puissant parent dans diverses relations commerciales à l’étranger – suscitant des allégations républicaines de trafic d’influence.

“James Biden comparaîtra pour une interview transcrite le 21 février 2024. Nous attendons avec impatience son témoignage”, a déclaré le comité de surveillance de la Chambre. annoncé Mercredi.

Le témoignage est prévu exactement une semaine avant la comparution de Hunter le 28 février.

Les républicains devraient interroger James sur son travail avec la société d’État chinoise CEFC China Energy, qui a commencé à payer des millions de dollars aux Bidens pour des services mal définis peu de temps après que Joe Biden a quitté ses fonctions de vice-président en 2017.

James Biden a également participé aux efforts visant à courtiser l’élite des affaires mexicaine et aurait invoqué le pouvoir politique de son frère dans ses affaires lorsque Joe était un sénateur éminent avant d’accéder à la vice-présidence en 2009.

Les conditions des remboursements présumés du prêt de James à Joe Biden sont un autre sujet probable alors que les républicains du Congrès cherchent à savoir si le président a personnellement bénéficié des relations extérieures.

Dans l’entreprise chinoise, Hunter et James Biden se sont partagé 1 million de dollars transférés en mars 2017 par une filiale du CEFC, puis se sont partagé 5,1 millions de dollars transférés dans les 10 jours suivant un message texte menaçant envoyé par Hunter en juillet 2017 à un associé basé en Chine, dans lequel il a invoqué son père et a menacé de représailles si un accord convenu n’était pas conclu.

Joe Biden aurait fréquenté les partenaires de ses proches dans le cadre de l’accord avec le CEFC – notamment en s’entretenant à deux reprises en mai 2017 avec un autre partenaire, Tony Bobulinski – et il a été nommé dans un e-mail d’octobre 2017 comme participant à la tentative du CEFC d’acheter du gaz naturel américain.

Le CEFC, aujourd’hui disparu, était réputé pour être un rouage de l’initiative étrangère de Pékin « la Ceinture et la Route », qui se concentrait sur les investissements dans les infrastructures et l’énergie à l’étranger au profit du gouvernement chinois.

Joe Biden a participé à une réunion vers mars 2017 à l’hôtel Four Seasons de DC avec environ 10 associés du CEFC, dont le président de la société, Ye Jianming, qui a depuis disparu dans son pays natal au milieu d’allégations de corruption, a déclaré Rob Walker, associé de la famille Biden, aux enquêteurs de mise en accusation. la semaine dernière.

Walker a également témoigné que le million de dollars initial des Bidens provenant du CEFC était une compensation pour le travail effectué sous l’administration Obama-Biden.

Les documents bancaires acquis par le Congrès indiquent que Joe Biden a reçu des paiements de 40 000 $ et 200 000 $ de son frère après que James ait reçu les mêmes montants des semaines auparavant d’un cabinet d’avocats associé à la famille Biden, qui, selon les démocrates, provenaient de Joe Biden.

Le président du comité de surveillance, James Comer (R-Ky.), a allégué que les 40 000 dollars transférés sur le compte bancaire de Joe Biden le 3 septembre 2017 provenaient de fonds chinois « blanchis ».

James Biden a payé 200 000 $ à Joe Biden le 1er mars 2018 – le jour même où James a reçu un transfert de 200 000 $ de la société hospitalière rurale en difficulté Americore en s’engageant à utiliser ses relations politiques pour trouver un investisseur du Moyen-Orient, selon les dossiers de faillite.

L’intrigue suit les relations de James Biden depuis des décennies – depuis son rachat aux côtés de Hunter au début des années 2000 de la banque d’investissement en faillite Paradigm.

James Biden aurait prédit que Paradigm réussirait parce que « nous avons des gens partout dans le monde qui veulent investir dans Joe Biden », selon un livre de 2021 du journaliste de Politico Ben Schreckinger.

En 2006, le cabinet d’avocats SimmonsCooper – associé au riche avocat spécialisé dans l’amiante Jeff Cooper – a investi 1 million de dollars dans l’entreprise, la même année où le Congrès a examiné une législation réformant l’amiante.

Alors-Sen. Joe Biden a joué un rôle central en bloquant un changement qui aurait pu limiter le financement des paiements légaux après le lobbying du cabinet Cooper.

Un porte-parole de Joe Biden réclamé en 2008 que l’argent n’était pas lié à la facture et que la banque de la famille Biden a remboursé l’investissement.

Cooper s’est ensuite associé à la famille Biden dans le cadre d’activités commerciales au Mexique sous l’administration Obama-Biden – notamment en posant pour une photo de groupe en 2015 avec des invités mexicains et Joe Biden à la résidence officielle du vice-président et en montant à bord d’Air Force Two pour un voyage officiel en 2016 à Mexique.

Un avocat de James Biden n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur sa déposition.

Les dépositions de Hunter et de James Biden interviennent alors que les républicains à la tête de l’enquête de destitution exigent de la vice-présidence de Joe Biden des documents qui pourraient montrer s’il a modifié la politique américaine au profit des intérêts commerciaux de ses proches.

Comer, rejoint par deux autres présidents de comités de la Chambre, a écrit mercredi au conseiller juridique de la Maison Blanche, Ed Siskel, pour exiger des copies de tous les projets d’un discours prononcé par Joe Biden au parlement ukrainien en décembre 2015 – afin d’examiner les allégations selon lesquelles Joe Biden aurait utilisé 1 milliard de dollars d’aide américaine. pour expulser le procureur général Viktor Shokin afin de protéger Burisma Holdings, la société énergétique qui versait à Hunter Biden un salaire d’un million de dollars par an.

Les dirigeants du comité républicain ont écrit que les archives sont détenues par les Archives nationales, qui les ont informés que « la Maison Blanche a refusé d’autoriser [the Archives] fournir au Comité de contrôle tout document relatif au discours sur l’Ukraine de 2015 [and] en vertu du décret 13489, la Maison Blanche a prolongé sa période d’examen de 60 jours à trois reprises : le 22 septembre 2023 ; 21 novembre 2023 ; et le 22 janvier 2024. »