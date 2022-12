Le premier film Technicolor était un désastre total il y a un siècle

Il y a cent ans, un groupe de scientifiques et de stars du cinéma muet descendaient d’un train sous le soleil de Floride. Ils avaient apporté avec eux certaines des technologies de réalisation de films les plus avancées de l’industrie, et ils étaient là pour tourner le premier long métrage américain en couleur.

Le résultat fut une comédie romantique de 58 minutes intitulée The Gulf Between, créée le 13 septembre 1917. Mais cette première production de la société Technicolor était loin, très loin des classiques somptueusement colorés comme Autant en emporte le vent de 1939 et Singin de 1952. ‘ sous la pluie qui restera à jamais synonyme de l’âge d’or d’Hollywood. Comme la tendance récente des films 3D modernes, The Gulf Between était cher pour les cinéphiles et dur pour les yeux lors du visionnage.

The Gulf Between était « censé être une preuve de concept », déclare Kelsey Eckert, archiviste du projet Technicolor à Rochester, New York. Musée George Eastman, qui abrite certains des plus anciens matériaux photographiques et cinématographiques. “Ils voulaient un film qu’ils pourraient montrer aux investisseurs et aux gros bonnets à New York pour prouver que toute cette expérience Technicolor était commercialement viable. Et ça ne l’a pas été.”

Mais les créateurs de Technicolor ont persévéré.

“Les hommes et les femmes de Technicolor ont essayé et échoué encore et encore – Technicolor 1 est radicalement différent de Technicolor 4 – et même après avoir “réussi” ils n’ont jamais cessé de peaufiner et de perfectionner”, déclare Ken Fox, également archiviste de projet au George Musée d’Eastman. “Cette détermination chimérique de réussir contre ce qui, au début surtout, devait sembler impossible, peut servir de leçon importante pour les cinéastes et les développeurs technologiques.”

En couleur vivante

Même dans les premiers jours du cinéma, le public cinéphile voyait de la couleur à l’écran. Les pionniers du cinéma Thomas Edison et George Méliès, par exemple, ont fait peindre certains de leurs films à la main. Le premier système qui a capturé la couleur naturelle sur film a été Kinémacolorqui a fait sensation en Grande-Bretagne en 1908. La société Kinemacolor a implosé au milieu de litiges en matière de brevets, mais pas avant qu’un ingénieur américain intrigué nommé Herbert Kalmus ait ramené un fragment de film Kinemacolor aux États-Unis.

Kalmus a montré le film à ses partenaires commerciaux Daniel Frost Comstock et W. Burton Wescott. Kalmus et Wescott se sont rencontrés au Massachusetts Institute of Technology et n’avaient qu’un intérêt passager pour le cinéma en tant que forme d’art. Ils étaient plus intéressés par les défis techniques – et les opportunités de gagner de l’argent.

Les trois hommes ont fondé la Technicolor Motion Picture Corporation en 1915. Comstock était l’inventeur, Wescott a transformé les idées en produits et Kalmus a servi d’homme d’affaires.

Pour créer un film couleur supprimant les franges et les scintillements étranges qui affectaient les systèmes de couleurs existants, l’équipe de Technicolor a dû innover tout le processus, du traitement du film à la conception de la caméra et du projecteur.

Leur premier processus Technicolor impliquait de filmer sur un film noir et blanc à travers un prisme spécial à séparation de faisceau et des filtres rouge et vert. Pour lire le film, le système était alors inversé, avec un projecteur spécial qui contenait ses propres filtres rouge et vert. Comme Kinemacolor, cela était connu comme un système de couleur “additif”.

Les premiers tests ont rendu les garçons Technicolor optimistes. Comstock et une équipe d’ingénieurs se sont rendus à Palm Beach, en Floride, où abondaient la lumière naturelle et les environnements colorés. Les images de couchers de soleil, de voiliers et de tenues de femmes fantaisistes qui en ont résulté ont ravi les ingénieurs – et leurs investisseurs.

La prochaine étape : un long métrage qui pourrait être montré à un public de masse. Ils ont choisi The Gulf Between, même si l’intrigue était moins remarquable que l’innovation qui se passait dans les coulisses. Basé sur l’histoire The Little Skipper d’Anthony Kelly, The Gulf Between raconte l’histoire d’une jeune fille perdue en mer et élevée par la famille d’un passeur. Plus tard, elle tombe amoureuse d’un garçon riche, seulement pour que ses parents les séparent jusqu’à ce qu’elle redécouvre sa propre famille.

Ce mélodrame était “très typique du genre de films de l’époque”, dit Fox. “Je pense [Technicolor] espéraient vraiment qu’ils avaient un coup sur leurs mains. Mais ce sont les difficultés techniques qui les ont défaits.”

Lumières, caméra… accident

Le directeur de production chevronné de Technicolor, Carl Alfred “Doc” Willatt, a fait appel à un réalisateur de 27 ans relativement inexpérimenté – et donc facile à superviser –, Wray Bartlett Physioc, pour diriger The Gulf Between. Le casting était dirigé par un acteur de Vaudeville et de Broadway Niles Welchet actrice canadienne Grace Darmontqui est devenue plus tard connue pour sa liaison avec l’actrice Jean Acker.

Le tournage à cette époque nécessitait une forte lumière naturelle, de sorte que la production se dirigea vers Jacksonville, en Floride, en décembre 1916. Hollywood en Californie était déjà une plaque tournante du cinéma, mais Jacksonville était un lieu de tournage populaire pour l’industrie cinématographique en plein essor parce qu’il avait un ciel dégagé le plus de l’année. Même les scènes d’intérieur du film ont été tournées sur des scènes en plein air pour capter le plus de lumière possible.

Jacksonville n’était également qu’à 30 heures de train de New York. L’équipe Technicolor s’est rendue à Jacksonville avec style, éviscérant un wagon-lit de Boston et du Maine et l’équipant d’un laboratoire de traitement de film, d’une centrale électrique et d’un bureau de pointe, ainsi que d’un coffre-fort ignifuge pour stocker des films hautement inflammables. C’était comme si le wagon de train gonflé de The Wild Wild West avait une aventure farfelue à travers la nouvelle frontière du cinéma en couleur.

Le premier problème est rapidement apparu.

Le film a dû être teint avant utilisation pour le rendre plus sensible à la lumière, mais le laboratoire du wagon a produit un film trouble et inutilisable. Comstock a été envoyé en Floride avec deux semaines pour résoudre le problème – ou les bailleurs de fonds débrancheraient la prise. D’après le livre L’aube du Technicolor par James Layton et David Pierce, Comstock a trouvé un ingénieur continuellement endormi sur le sol, tandis que Burton Wescott était déjà “une épave”.

Avec seulement un jour avant la date limite de Comstock, l’équipe a identifié le peroxyde d’hydrogène contaminé comme la source de leurs malheurs. Mais le tournage traînait en longueur avec des problèmes comme des coupures de courant répétées et des reprises interminables. La nouvelle méthode de prise de vue en couleur a nécessité de nombreuses expériences. Par exemple, ils ont commencé avec un maquillage exagéré sur les acteurs, mais ont trouvé que le maquillage léger fonctionnait mieux.

Le tournage a été prolongé jusqu’en mars 1917, puis en avril. En fin de compte, ce serait fin mai avant que les stars Darmond et Welch ne reviennent à New York.

Couler sous l’horizon

The Gulf Between a été créé dans une église baptiste de Boston, la ville natale de Technicolor. Puis vint le crunch : une projection pour la presse et l’industrie le 21 septembre à New York pour prouver que Technicolor était commercialement viable. Pour cette démonstration cruciale, Comstock a lui-même actionné le projecteur.

Un critique a noté “les cheveux dorés et moelleux de l’héroïne” et “un magnifique coucher de soleil réellement photographié enfin dans toute sa lueur réelle, un orbe rubis s’enfonçant sous l’horizon”. Mais le critique de Billboard a noté des éclairs rouges et verts sur l’écran, ainsi que des objets écarlates aléatoires apparaissant trop brillants, ainsi qu’une fatigue oculaire irritante.

Après des années de travail, l’importante prévisualisation a montré que Technicolor n’était tout simplement pas prêt pour le marché.

Technicolor repart en voyage en février 1918, emmenant cette fois The Gulf Between en tournée itinérante. Une publicité fleurie dans le Buffalo Courier promettait “une réalisation magistrale” qui “glorifiait le cinéma … fidèlement reproduit dans les couleurs de la nature”. Vous pourriez vous attendre à payer un peu plus pour un tel spectacle, comme lorsque vous voyez un film en 3D aujourd’hui – mais au théâtre Majestic de Buffalo, les places coûtaient 25, 50 ou 75 cents pour une boîte, à peu près la même chose que pour les autres présentations.

Malheureusement, il n’y avait pas moyen de contourner les difficultés créées par le projecteur spécial nécessaire pour montrer le film. Il était capricieux et devait être amené dans chaque théâtre dans une cabine ignifuge portable. Kalmus désespérait que cela nécessitait un opérateur qui était «un croisement entre un professeur d’université et un acrobate».

Même à ce stade précoce de l’industrie, Thomas Edison et d’autres innovateurs cinématographiques avaient déjà trouvé comment gagner de l’argent avec les films : un équipement standardisé. Quand chaque cinéma avait le même projecteur, vous pouviez montrer votre film n’importe où. Technicolor Process 1 était le contraire de cela. Et comme la 3D aujourd’hui, une fois la nouveauté initiale passée, les clients n’étaient pas prêts à payer un supplément.

Après une quinzaine d’engagements, le roadshow s’est arrêté.

Profondeurs du désespoir

Le film s’étendait sur six ou sept bobines de film, environ deux fois plus de bobines que les autres films de l’époque, car il y avait un cadre rouge et un cadre vert pour chaque instant. Malheureusement, aucun des films ne survit aujourd’hui. Les seules traces restantes de cette grande expérience cinématographique sont quelques cadres restaurés et quelques photos des coulisses du George Eastman Museum, du Smithsonian Institute et de la bibliothèque de la Motion Picture Academy.

“Ce n’était pas comme l’industrie telle que nous la connaissons aujourd’hui – il n’y avait pas de large distribution, pas de télévision ou de vidéo à domicile”, a déclaré Fox. “Ils n’étaient pas dans l’état d’esprit de préserver ces films, même un film à succès, encore moins un film qui a échoué.”

Après la projection désastreuse de New York, Kalmus et Comstock auraient été “au plus profond du désespoir”. Heureusement, leur travail en tant qu’équipe de recherche et développement sur d’autres projets photographiques et cinématographiques les a maintenus à flot. Après une pause lorsque les États-Unis sont entrés dans la Première Guerre mondiale – Comstock est parti pour développer des équipements de détection de sous-marins – ils ont appliqué les leçons du processus Technicolor 1 dans la recherche du processus Technicolor 2.

La première leçon qu’ils ont apprise a été de passer d’un système de couleur additif en proie à des problèmes à une couleur soustractive, la base du cinéma couleur moderne, qui capturait une gamme de couleurs plus naturelle et ne nécessitait pas de projecteur spécial.

L’entreprise est finalement passée par cinq processus Technicolor. Ils l’ont craqué avec Process 4, la version de Technicolor utilisée pour Le Magicien d’Oz.

“Vous ne voulez pas qu’Oz ait l’air réel”, dit Fox. “Vous voulez que ce soit en Technicolor.”