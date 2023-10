Le premier film d’horreur indien à gagner plus de Rs 200 crore ; pas Raaz, Stree, Bhool Bhulaiyaa, Chandramukhi, Bhool Bhulaiyaa 2

La vedette d’Ashok Kumar-Madhubala, Mahal, s’est avérée être un blockbuster au box-office et a continué à gagner Rs 1,25 crore au box-office.

De nos jours, Bollywood est une question de collection à vie et de Rs 100 crore, 200 crore, 300 crore, clubs. Shah Rukh Khan est actuellement la plus grande star de Bollywood. « Ling Khan », comme on l’appelle affectueusement, a établi plusieurs nouveaux records au box-office avec son dernier album Jawan. Mais ce n’est pas nouveau puisque les films de Bollywood gagnent de l’argent au box-office depuis maintenant une décennie, mais auparavant, les gens ne parlaient pas autant de chiffres. Dans cet article, nous parlerons de la superstar d’antan Madhubala et de la façon dont il a réalisé le premier blockbuster d’horreur de l’Inde.

Madhubala a été la première actrice à réaliser le premier blockbuster d’horreur du cinéma hindi en 1949 et le film a continué à rapporter Rs 200 crore (ajusté à l’inflation). Madhubala n’avait que 15 ans à cette époque et le film était Mahal, qui mettait également en vedette Ashok Kumar dans le rôle principal. Madhubala a joué le rôle de Kamini dans le film qui était le premier film de Kamal Amrohi en tant que réalisateur.

Mahal a été réalisé avec un budget de 9 lakh, ce qui équivaut à environ Rs 12-14 crore s’il est ajusté en fonction de l’inflation. Mahal s’est avéré être un blockbuster au box-office et a continué à gagner Rs 1,25 crore au box-office. En 1949, Mahal était le troisième film indien le plus rentable après Barsaat et Andaz. Si nous ajustons les revenus du film à l’heure actuelle, ils dépasseraient les 200 millions de roupies. Mahal a réalisé un énorme bénéfice de plus de 1 500 %, ce qui en fait le film d’horreur le plus rentable de Bollywood.

Kamal Amrohi a réalisé le film à une époque où Bombay Talkies traversait une crise financière et Amrohi a utilisé plusieurs accessoires de sa collection personnelle pour économiser de l’argent.