Le premier film de Telugu de Suriya est verrouillé ; cette jeune fille aux longues jambes monte à bord en tant qu’héroïne [Exclusive]

Depuis longtemps, l’acteur Suriya a parlé de son premier film Telugu et enfin, le jour est venu. L’acteur de Jai Bhim a donné un clin d’œil au scénario et bientôt, une annonce officielle sera faite. Entrant dans les détails, Suriya fera équipe avec le réalisateur Siva de Viswasam et Annaatthe renommée et ce film sera un tournage bilingue en tamoul et en télougou. UV Creations, la maison de production qui a produit des films comme Saaho de Prabhas, Radhe Shyam, Run Raja Run, etc. va également produire ce film et il est sûr qu’il sera monté avec un gros budget. Il n’est pas sûr qu’ils le produisent sous UV Creations ou leur bannière sœur V Celluloids. Suriya a été bloqué pour le projet et les fabricants lui ont récemment envoyé le montant symbolique également. Excitant, non ?

Ce sera le tout premier film Telugu de Suriya et cette nouvelle elle-même est déjà très excitante. Pour en venir à l’héroïne de ce film, la diva qui va faire équipe avec Suriya n’est autre que Pooja Hegde. Ce sera la première fois que Pooja et Suriya seront vus ensemble à l’écran. Mais nous sommes sûrs que cela ne sera peut-être pas une surprise puisque Pooja Hegde est en quelque sorte devenu un choix brûlant pour toutes les grandes stars du Sud ces derniers temps. L’actrice a de la polyvalence en ce qui concerne son apparence et son jeu d’acteur et bénéficie d’un énorme nombre de fans dans le sud et dans la région hindi.

Une confirmation officielle du projet est attendue et devrait intervenir le 23 juillet à l’occasion de l’anniversaire de Suriya. Le film sortira plus tard en 2023. Sur le plan du travail, Suriya surfe sur le succès de Soorarai Pottru, Jai Bhim et ET. En plus de jouer dans des films, il a été occupé à produire et à sortir des films. Son film récemment sorti est Gargi de Sai Pallavi et l’acteur est super content du succès et des éloges que le film a remportés.

Suriya a déjà trois films dans sa cagnotte et pourtant, il est en train de signer. On dit qu’il jouera un rôle clé dans le remake hindi de Soorarai Pottru avec Akshay Kumar dans le rôle principal également.