Le premier film d’Alizeh Agnihotri voit sa pièce d’étudiante menteuse et infidèle ; l’oncle Salman Khan partage son premier aperçu

Salman Khan partage le teaser du premier film de sa nièce Alizeh Agnihotri, Farrey, sur les réseaux sociaux.

La nièce de Salman Khan, Alizeh Agnihotri, est prête à faire ses débuts à Bollywood avec un thriller. L’acteur a dévoilé le teaser du premier film de sa nièce réalisé par le réalisateur Soumendra Padhi, lauréat d’un prix national, sur les réseaux sociaux et a laissé les fans intrigués.

Lundi, Salman Khan est allé sur son Instagram et a partagé une photo avec Farrey écrite dessus. L’acteur a sous-titré le message : « Subah Subah, ek naaya F word seekha, 4 baje btaaunga. » Plus tard, l’acteur a partagé le teaser du premier film de sa nièce Alizeh Agnihotri et a écrit : « Main toh yeh F word ki baat kar raha tha, aapne kya socha ! #FarreyTeaser disponible maintenant !





Le teaser du film commence sur une musique troublante et montre un aperçu d’étudiants paniqués, passant des examens, dans l’espoir de tricher en cachant des bouts de papier dans leurs capuchons de stylo. Alizeh Agnihotri incarne également une étudiante dans le thriller qui sortira le 24 novembre.

Les internautes se sont également exprimés sur le teaser du premier film d’Alizeh Agnihotri. L’un des commentaires disait : « Ça a l’air intéressant. » Un autre a écrit : « Le teaser est incroyable. » Un autre fan a souhaité bonne chance à la nièce de Salman Khan. Un autre commentaire disait : « Cela semble prometteur. »

Il a été organisé par le réalisateur Soumendra Padhi, lauréat d’un prix national, surtout connu pour avoir réalisé la série à succès Jamtara. Farrey est produit par Salman Khan et met en vedette sa nièce Alizeh Agnihotri avec d’autres dans des rôles clés.

Le synopsis officiel du film disait : « Quel est le mystère derrière Farrey ? C’est plus qu’un simple mot. C’est un voyage passionnant qui attend d’être dévoilé. Plongez au cœur du monde de Farrey et regardez cette histoire captivante se dérouler le 24 novembre dans les cinémas près de chez vous !

Récemment, Salman a partagé des conseils pour Alizeh et, tout en partageant une photo de retour, a écrit une douce légende qui disait : « Mamu par ek ehsaan karo, jo bhi karna dil aur mehnat se karna (Faites une faveur à votre oncle, quoi que vous fassiez, faites-le). avec cœur et travail acharné) ! Toujours yaad rakho (rappelez-vous), Life mein, va tout droit et tourne à droite. Ne rivalisez qu’avec vous-même. »