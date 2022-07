Le premier Festival d’été de Québec depuis 2019 apporte un soupir de soulagement au tourisme à Québec

Le Festival d’été de Québec (FEQ), l’un des plus grands festivals de musique au pays, se terminera dimanche après avoir réuni des centaines de milliers de personnes à Québec pendant 12 jours.

Bénéficiant d’une programmation comprenant Alanis Morisette et Rage Against the Machine, le festival a donné à la capitale provinciale un coup de pouce bien nécessaire après deux étés criblés d’annulations COVID.

Chaque nuit, jusqu’à 90 000 personnes envahissent les plaines historiques d’Abraham, et les scènes secondaires en amènent des dizaines de milliers d’autres.

Les organisateurs affirment que cette combinaison en fait le plus grand festival du genre au Canada.

« Qu’est-ce qui est plus gros ? » se demande Louis Bellevance, vice-président du contenu et de la direction artistique chez BLEUFEU, l’OSBL à l’origine du FEQ. «Je pense que le Calgary Stampede est un gros événement, mais personne n’a un plafond de 90 000 personnes. Personne ne vend 130 000 ou 140 000 billets par jour. Vous savez, ce n’est pas un nombre pour cinq nuits. C’est tous les soirs. Chaque soir, 140 000 personnes peuvent se présenter à toutes les scènes pour 140 dollars.“

Après avoir été annulée pendant deux années consécutives à cause de COVID, l’équipe derrière l’événement qui compte 200 spectacles différents a dû se rappeler à plusieurs reprises qu’elle n’était pas dans un rêve.

«Je dois me pincer», a déclaré Bellavance. « Je recommence. C’est la même chose pour toute l’équipe, nous accueillons cela comme un soulagement.

Pas tout à fait sûr si les gens étaient prêts à revenir, l’industrie touristique de Québec avait tempéré ses attentes pour 2022. Au milieu d’une 7e vague, cependant, des centaines de milliers de personnes se sont présentées.

« Nous étions prêts pour des ventes lentes. Cela ne nous est pas arrivé. C’est le contraire. Nous n’avons jamais vendu aussi vite auparavant », a déclaré Bellavance.

Les gens marchant dans les rues bondées ont exprimé leur joie de revoir des milliers de personnes.

« Nous avons été enfermés pendant trop longtemps et c’est enfin l’été et nous allons passer un bon moment », a déclaré Kelley Stotland, qui a déclaré avoir fait plusieurs voyages d’été au festival depuis Montréal. “Cela me rend vraiment heureux, honnêtement. C’est vraiment agréable d’être de retour avec tout le monde.

Destination Québec Cité, l’agence de promotion touristique de la ville, affirme que le festival rapporte cinq millions de dollars en retombées économiques directes.

Des foules d’humanité affluent vers le boulevard Grande Allée et les rues historiques du Vieux-Québec. Les restaurants contraints de fermer leurs portes pendant de longs mois de pandémie sont désormais bondés.

« On s’approche de 80 à 90 % des volumes de 2019. C’est donc très encourageant », a déclaré Robert Mercure, directeur général de Destination Québec Cité.

Les responsables disent que même si les chiffres ne sont pas tout à fait dans la fourchette pré-pandémique, ils ont dépassé les projections. Les touristes internationaux et américains sont de retour.

« Nous disions juste à quel point c’était agréable. Il est définitivement de retour », a déclaré Meg Ganulin, en visite de Cincinatti, Ohio. Elle a déclaré que l’élimination des restrictions sur les voyages transfrontaliers a facilité les visites avec sa future épouse, qui vit à Toronto.

« Les hôtels se portent bien. Il y avait 70 % d’occupation en juin, et nous atteignons 80 % et plus pour juillet et août », a déclaré Mercure.

La pandémie n’est pas partie pour autant et le FEQ n’a pas été sans quelques couacs liés à la COVID.

«Nous avons eu quelques groupes qui ont eu du mal avec cela, certains qui n’ont pas pu le faire à cause de cela», a déclaré Bellavance. “Ce n’est jamais aussi lisse qu’il n’y paraît.”

Une tempête de pluie a forcé l’annulation du spectacle du chanteur portoricain Luis Fonzi sur les plaines d’Abraham jeudi, créant un certain chaos.

“C’est un acte de Dieu, ça arrive”, a déclaré Bellavance, qui a déclaré que Fonzi avait chanté devant 800 personnes à l’intérieur au lieu de dizaines de milliers.

Le positif a largement dépassé le négatif pour ce festival unique qui dure depuis plus de 50 ans, mais qui passe toujours inaperçu dans les conversations sur les grands festivals de musique nord-américains comme Coachella, Lollapalooza et Osheaga.

Bellavance affirme que la réputation de FEQ ne cesse de croître auprès des fans et des artistes de renom.

“Très souvent, vous voyez ces étoiles massives après un moment, elles réalisent en quelque sorte que ce n’est pas juste une nuit au hasard lors d’une tournée de 54 nuits. C’est peut-être le meilleur de la tournée et ils le disent depuis la scène, ne me croyez pas sur parole. Ils le disent tous les soirs », a déclaré Bellavance à Global News.

La saison touristique à Québec ne se termine pas avec le festival. Il y a des événements tout l’été. Bien que sa visite soit sombre sur la réconciliation, la présence du pape fin juillet devrait attirer des centaines de milliers de personnes et des dizaines de millions de dollars.