Le premier Family Winter Fest a lieu à Kelowna

Dans le but de rassembler les gens, le premier Family Winter Fest a eu lieu au Parkinson Recreation Centre le samedi 26 novembre.

Le Landmark District, la ville de Kelowna, le BGC Okanagan et le YMCA of Southern Interior ont travaillé ensemble pour organiser cet événement gratuit pour le public alors que des stations avec des jeux, de l’artisanat et des activités ont été installées à l’intérieur et à l’extérieur du centre de loisirs et du plaisir pour l’ensemble. famille.

« Nous reconnaissons l’impact positif de ces organisations sur le développement de familles actives et en bonne santé dans notre communauté », a déclaré Louise Pelletier, directrice de la gestion immobilière du Groupe Stober. “Nous sommes passionnés de travailler avec ceux qui partagent nos valeurs, contribuent à améliorer la qualité de vie des autres et à jeter les bases d’une communauté saine et pleine d’espoir.”

Le service d’incendie de Kelowna était sur place avec un camion d’incendie, ce qui a permis aux gens de se renseigner sur la sécurité-incendie. Les gens ont également eu la chance de se prendre en photo avec le Père Noël, tandis qu’à une autre station, les enfants pouvaient écrire des lettres au Père Noël.

Pacific Sport Okanagan avait la salle de gym où les gens pouvaient apprendre à jouer au basketball en fauteuil roulant.

En plus de tous les vendeurs et activités, deux patinoires de hockey sur route ont également été aménagées dans le stationnement du centre récréatif pour que les gens puissent jouer.

La piscine et le centre de remise en forme étaient également gratuits toute la journée.

NoëlÉvénementsActivités familialesFêtes et événements saisonniersKelownaOkanaganHiver