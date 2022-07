Le premier face-à-face télévisé entre Sunak et Truss pourrait avoir un impact décisif sur la bataille pour le leadership

Les candidats à la direction conservatrice se préparent pour leur premier tête-à-tête télévisé, qui pourrait jouer un rôle décisif pour déterminer qui succède à Boris Johnson au poste de Premier ministre.

Avec bon nombre des 160 000 membres conservateurs susceptibles de voter dès l’arrivée des bulletins de vote la semaine prochaine, la confrontation de la BBC à 21 heures lundi pourrait être la seule véritable chance pour Rishi Sunak et Liz Truss de présenter leur argumentation directement à ceux qui déterminent leur sort.

Les deux hommes s’affronteront au sujet de la fiscalité et de l’immigration, mais les travaillistes ont insisté sur le fait qu’ils devraient être interrogés sur la manière dont ils financeraient leurs plans “d’économie fantastique”, s’ils aboliraient le statut de non-dom et comment ils aideraient les familles confrontées à un bond de 1 000 £ dans les factures d’énergie. cet automne.

Les projets de Mme Truss de 30 milliards de livres sterling de réductions d’impôts immédiates, financées par des emprunts, ont fait l’objet d’un nouvel examen après que trois membres du dernier cabinet de Margaret Thatcher – Chris Patten, Norman Lamont et Sir Malcolm Rifkind – ont déclaré que la «Dame de fer» n’aurait pas approuvé leur.

À la veille du débat, Mme Truss a présenté des propositions pour un réseau de «ports francs complets», offrant des allégements fiscaux, des règles de planification légères et une réglementation réduite dans l’espoir d’attirer les investissements et la croissance.

Et M. Sunak a adopté une ligne dure à l’égard de la Chine, qualifiant le pays d’Asie de l’Est de “la plus grande menace à long terme pour la Grande-Bretagne” et déclarant qu’il interdirait ses centres culturels de l’Institut Confucius du Royaume-Uni.

Le week-end a vu un affrontement de plus en plus acerbe sur l’immigration, chacun tanguant à droite dans l’espoir de récolter les voix du «sélectorat» conservateur qui choisira le Premier ministre du pays et qui, selon les sondages, ont une attitude nettement plus hostile envers les migrants. que la population en général.

Les projets de M. Sunak d’héberger les demandeurs d’asile sur des navires de détention au large des côtes du Royaume-Uni et de suspendre l’aide des pays en développement qui ne reprennent pas les ressortissants qui se voient refuser le droit de rester ont été qualifiés de “cruels” par Oxfam et “hors de l’ordinaire” par Aide Chrétienne.

Et les alliés de Truss ont déclaré que la proposition d’héberger les migrants sur des bateaux de croisière plutôt que dans des hôtels violerait le droit national et international, créant ainsi une chaîne de navires-prison dans les zones essayant d’attirer les touristes.

Mme Truss a déclaré qu’elle chercherait à faire signer à davantage de pays des accords de type rwandais pour accepter les demandeurs d’asile expulsés du Royaume-Uni, malgré le fait que le programme a coûté 120 millions de livres sterling et n’a pas réussi à expulser un seul migrant depuis son introduction en avril.

La ministre des Affaires étrangères a déclaré que sa proposition de “zones d’investissement désignées” déclencherait la croissance et l’innovation dans des régions du Royaume-Uni, attirant des industries de haute technologie telles que l’IA. Ils représentent également un balayage du programme de M. Sunak pour les ports francs, qui, selon elle, a donné à Whitehall le pouvoir de choisir les gagnants et les perdants.

Dans le cadre de ce programme, le gouvernement travaillerait avec les communautés locales pour identifier les sites mûrs pour le réaménagement, avec une préférence pour les sites « brownfield » précédemment développés.

Elle a déclaré que le programme serait la pierre angulaire de sa stratégie économique et contribuerait à créer de nouvelles villes modèles comme celles de Bournville et de Saltaire, les villages ouvriers créés par des hommes d’affaires philanthropes à l’époque victorienne.

Mais son plan visant à réduire les restrictions et la réglementation en matière de planification soulèvera des inquiétudes quant au développement de mauvaise qualité et aux dommages environnementaux, ainsi qu’à la possibilité que les entreprises soient simplement détournées des zones situées en dehors des zones.

Mme Truss a déclaré: «En tant que Premier ministre, je me concentrerai au laser sur la dynamisation des investissements des entreprises et la fourniture de la croissance économique dont notre pays a désespérément besoin.

«Nous ne pouvons pas continuer à permettre à Whitehall de choisir les gagnants et les perdants, comme nous l’avons vu avec le modèle actuel de port franc. Au lieu de cela, en créant ces nouvelles zones d’investissement, nous prouverons enfin aux entreprises que nous sommes attachés à leur avenir et les inciterons à stimuler les investissements qui aideront les travailleurs acharnés.

M. Sunak a promis un durcissement majeur de la politique gouvernementale à l’égard de la Chine, cherchant à contourner la position de confrontation de Mme Truss envers Pékin en tant que ministre des Affaires étrangères.

L’ancien chancelier a déclaré qu’il fermerait les 30 instituts Confucius au Royaume-Uni, que les critiques ont qualifiés d’outils de propagande à une époque où les relations entre la Chine et l’Occident se détériorent.

M. Sunak a accusé la Chine de “voler notre technologie et d’infiltrer nos universités”, ainsi que d’intimider Taïwan et de violer les droits humains des habitants de Hong Kong et du Xinjiang.

Il a déclaré qu’il examinerait tous les partenariats de recherche entre le Royaume-Uni et la Chine et élargirait la portée du MI5 pour contrer l’espionnage industriel chinois. Et il exigerait que toutes les universités britanniques divulguent tout partenariat de financement étranger d’une valeur supérieure à 50 000 £.

“J’empêcherai la Chine de prendre le contrôle de nos universités et je fournirai aux entreprises et aux institutions publiques britanniques la cybersécurité dont elles ont besoin”, a déclaré Sunak. Et je travaillerai avec le président Biden et d’autres dirigeants mondiaux pour transformer la résilience de l’Occident face à la menace que représente la Chine.

Le partisan de Truss, Sir Iain Duncan Smith, coprésident de l’Alliance interparlementaire sur la Chine, a qualifié de “surprenante” la position ferme de l’ancien chancelier envers Pékin.

“Après tout, au cours des deux dernières années, le Trésor a fait pression pour un accord économique avec la Chine”, a-t-il déclaré. “Cela malgré le fait que la Chine me sanctionne moi-même et quatre parlementaires britanniques, malgré la répression brutale de la part de la Chine contre les militants pacifiques pour la démocratie à Hong Kong, la menace de Taïwan, l’occupation illégale de la mer de Chine méridionale, le génocide des Ouïghours et l’augmentation de son influence dans nos universités.

“Après une telle litanie, j’ai une question simple : où étiez-vous ces deux dernières années ?”

Un porte-parole de Mme Truss a déclaré: “Liz a renforcé la position de la Grande-Bretagne sur la Chine depuis qu’elle est devenue ministre des Affaires étrangères et a aidé à diriger la réponse internationale à l’augmentation de l’agression chinoise. Cela ne continuera que lorsqu’elle deviendra Premier ministre et cherchera à étendre son réseau de liberté à travers le monde.

Les sondages donnant à Mme Truss une avance confortable parmi les membres conservateurs, les partisans de Sunak sont conscients que leur favori devra avoir un impact important lors du débat de la BBC s’il veut préserver ses espoirs de remanier son rival et d’être nommé Premier ministre le 5 septembre.

La paire s’est retirée d’un débat sur la direction lors des tours de scrutin des députés, craignant que des attaques «bleu sur bleu» très personnelles ne nuisent à la marque conservatrice et ne rendent plus difficile pour le parti de s’unir sous son nouveau chef.

Mais la diffusion en direct de Stoke-on-Trent, animée par la présentatrice Sophie Raworth et qui devrait attirer des millions de téléspectateurs, sera le premier d’une série d’affrontements télévisés dans le reste de la campagne, dont un deuxième tête-à-tête sur Talk TV mardi.

Le ministre fantôme du Travail sans portefeuille, Conor McGinn, a déclaré que les candidats devaient être soumis à des interrogatoires difficiles, notamment sur leurs efforts pour se distancier du bilan de l’administration Johnson dans laquelle ils ont tous deux servi.

“Liz Truss et Rishi Sunak sont deux candidats à la continuité, des faire-valoir de l’administration Johnson dont les empreintes digitales sont partout dans l’État dans lequel se trouve le pays aujourd’hui”, a déclaré M. McGinn. « Ni l’un ni l’autre n’offre aux travailleurs autre chose que plus de la même chose.

« Les deux doivent maintenant dévoiler leurs plans. Plutôt que de simplement saccager leur propre record conservateur des 12 dernières années ou de s’appuyer sur l’économie fantastique des cadeaux non financés, les deux doivent ce soir établir des plans entièrement chiffrés pour lutter contre la crise du coût de la vie des conservateurs et développer l’économie britannique.