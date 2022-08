Le premier examen de la Galaxy Watch 5 Pro est arrivé

Parmi les deux nouveaux modèles de Galaxy Watch 5 annoncés, la Galaxy Watch 5 Pro est celle qui nous intéresse le plus. Non seulement Samsung la commercialise comme une montre “d’extérieur” pour le type actif, mais ils lui ont également donné le nom de “Pro”. , comme s’il comportait un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires par rapport au modèle standard. Nous n’en avons pas encore à examiner (nous en avons commandé un) pour le moment, nous faisons donc ce que nous faisons souvent avec les lancements de Samsung : chercher ailleurs les premières impressions.

Merci à Ray de Faiseur de pluie DC, l’un des meilleurs dans l’examen des montres de sport, nous avons un premier examen précoce de la Galaxy Watch 5 Pro à analyser. Il a pris la montre pour une course pour tester la précision du GPS et de la fréquence cardiaque, ainsi que la durée de vie de la batterie. La vidéo qu’il a publiée compare également certaines fonctionnalités de la Watch 5 Pro à la Watch 5, au cas où nous n’aurions pas fait un assez bon travail plus tôt dans la semaine.

Les plats à emporter de cet examen précoce et pas du tout final montrent que la nouvelle fonction Compass pourrait avoir quelques problèmes initiaux, la précision du GPS n’est pas mauvaise et fonctionne bien mieux que l’Apple Watch Series 7, la précision de la fréquence cardiaque était assez bonne après un démarrage lent, et que la durée de vie de la batterie du GPS est probablement plus proche de la moitié de ce que Samsung annonce. La batterie quotidienne sans GPS est probablement plus proche de 2,5 jours par rapport aux 3,5 jours annoncés. Encore une fois, ce sont tous des chiffres préliminaires qui pourraient changer au cours des prochaines semaines avec davantage de tests.

La vidéo plonge également dans les fonctionnalités “Pro” ici et rit un peu de ce que cela signifie même parce qu’il n’y a pas vraiment de fonctionnalités professionnelles par rapport à d’autres montres de sport axées sur l’extérieur. Et j’aurais tendance à être d’accord avec ça. En fait, Tim et moi plaisantions plus tôt dans la semaine à propos de la poussée forcée «à l’extérieur» de Samsung pour cette montre, alors que presque rien dans la montre ne la rend meilleure pour l’extérieur que les autres montres Samsung, à l’exception de la prise en charge GPX et du retour en arrière lors de la navigation. Ce ne sont pas des fonctionnalités “pro” et le reste de la montre est identique à la Watch 5. C’est juste une marque stupide.

Quoi qu’il en soit, nous aurons bientôt notre Watch 5 Pro et ferons nos propres tests. Si vous essayiez de décider maintenant de participez à cette super promo de précommande (Crédit de 50 $, Charger Duo gratuit et 240 $ de réduction sur l’échange), donnez la vidéo ci-dessous une montre.