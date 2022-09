Des dégustations de vin et des groupes à front féminin récolteront des fonds pour la sensibilisation au cancer du sein lors de l’événement Wine OFF the Fox d’Oswego le samedi 22 octobre de 14 h à 19 h au lieu 1012, 1012 Station Drive.

Octobre étant reconnu comme le mois de la sensibilisation au cancer du sein, Wine OFF the Fox devait aider à soutenir les organisations locales et nationales de lutte contre le cancer du sein.

Centre de ressources sur le cancer Rush Copley/Waterford Place, Fonds du programme du sein de la Fondation Edward et le Société américaine du cancer recevra 10% du produit du billet.

Il y aura également un encan silencieux sur place et en ligne pour aider à amasser des fonds pour les organisations.

“Wine OFF the Fox met en lumière la sensibilisation au cancer du sein, collecte des fonds et permet à notre communauté de profiter de divertissements en direct et d’une dégustation de vin”, a déclaré le président du village, Troy Parlier, dans un communiqué du village. “Le Venue 1012 est l’endroit idéal pour se réunir entre amis et en famille cet automne pour soutenir une noble cause.”

Serendipity, un groupe entièrement féminin de la banlieue de Chicago, ouvrira l’événement en jouant des reprises des années 60 aux années 80 et des succès pop actuels.

Jersey Girls, un trio vocal féminin de Chicago, sera la tête d’affiche de l’événement, jouant à la fois des chansons originales et des reprises allant d’Aretha Franklin à ABBA.

Les Jersey Girls ont été décrites comme une harmonie à haute énergie et sont connues pour remplir la piste de danse. Elles ont joué dans tout le pays et ont été élues groupe féminin préféré du Midwest.

Plus de 15 sélections de vignobles régionaux, des bières artisanales saisonnières d’Oswego Brewing Co., un cocktail signature et des options sans alcool seront disponibles jusqu’à 19 h. Une variété d’options alimentaires locales seront également proposées.

Une variété d’options de billets à l’avance sont maintenant disponibles pour Wine OFF the Fox. L’admission générale au lieu 1012 coûtera 20 $ et n’inclura pas les billets de vin.

Le forfait vin « All for Pink » comprendra l’entrée, un verre de vin commémoratif et sept billets de dégustation pour 30 $.

Le forfait vin « For the Fight » comprendra l’entrée, un verre de vin commémoratif et 14 billets de dégustation pour 35 $.

Le forfait VIP accordera une entrée anticipée, des divertissements exclusifs et 20 billets de dégustation pour 60 $.

Pour les détenteurs de billets VIP, Wine OFF the Fox s’ouvrira avec une réception de 13 h à 14 h, avec une dégustation de vin exclusive, des hors-d’œuvre légers et une soliste féminine avant l’ouverture du lieu à tous les détenteurs de billets à 14 h.

Les billets de dégustation seront valides de 14 h à 19 h, et les billets Wine OFF the Fox sont maintenant en vente à site1012.com. Des billets seront également disponibles à la porte moyennant un supplément de 10 $ par forfait.

Un parking gratuit sera disponible sur place. La nourriture et les boissons extérieures ne sont pas autorisées. Les espèces et les cartes de crédit seront acceptées sur place.