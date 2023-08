Le premier événement de réveil fait des vagues au complexe Eldorado à Kelowna

Des planches de wake et des surfeurs professionnels seront en compétition à Kelowna du 11 au 13 août

Des surfeurs et planchistes professionnels de partout dans le monde seront en compétition à Kelowna ce week-end lors du prestigieux événement Nautique Regatta.

Pour la toute première fois, la World Wake Association organise son événement annuel Nautique Regatta au Canada. L’événement canadien inaugural aura lieu au Eldorado Lake Resort à Kelowna du 11 au 13 août.

Les participants pourront participer à des démonstrations privées et à des cliniques avec des athlètes professionnels de l’équipe Nautique. Il y aura également un Poker Run et un dîner à thème et une cérémonie de remise des prix pour couronner le week-end.

Les enfants sont invités à participer à un concours dans toutes les disciplines des sports nautiques.

Pour plus d’informations, visitez le site Web de la World Wake Association à thewwa.com/event/nautique-canadian-regatta-2023

