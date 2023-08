Le premier ETF Bitcoin pourrait bientôt arriver alors que le tribunal se prononce en faveur de Grayscale plutôt que de la SEC

Bitcoin , éther et d’autres pièces cryptographiques à grande capitalisation ont bondi aux nouvelles, et Coinbase qui est répertorié comme partenaire dépositaire dans plusieurs applications spot Bitcoin ETF, a augmenté de plus de 14% mardi.

Un ETF Bitcoin au comptant serait négocié via une bourse traditionnelle, bien que le bitcoin soit détenu par une maison de courtage, et permettrait aux investisseurs de s’exposer à la plus grande crypto-monnaie du monde sans avoir à posséder la pièce eux-mêmes. De nombreux haussiers de la cryptographie pensent que l’approbation d’un ETF Bitcoin au comptant conduira à une adoption institutionnelle plus répandue.

Mardi, le tribunal s’est rangé du côté de Grayscale dans un procès contre la Securities and Exchange Commission qui avait rejeté la demande de la société visant à convertir le Grayscale Bitcoin Trust en ETF. La décision pourrait avoir un impact sur d’autres sociétés qui souhaitent créer des ETF Bitcoin, comme Roche noire et fidélité .

« L’équipe Grayscale et nos conseillers juridiques examinent activement les détails exposés dans l’avis de la Cour et poursuivront les prochaines étapes avec la SEC. Nous partagerons plus d’informations dès que possible », poursuit la déclaration écrite.

GBTC, qui gère 16 milliards de dollars d’actifs mardi, a été le premier produit cryptographique que les investisseurs pouvaient échanger sur leurs comptes de courtage pour s’exposer au bitcoin. Il a été lancé en 2013, bien avant l’approbation des ETF bitcoin au Canada ou des ETF à terme bitcoin aux États-Unis. Grayscale facture des frais annuels de 2 % aux investisseurs, ce qui en fait une vache à lait pour la société mère Digital Currency Group, dirigée par Barry Silbert.

« Cela garantit pratiquement qu’ils approuveront BlackRock et Fidelity », a déclaré Dave Weisberger, PDG de CoinRoutes, une plateforme qui fournit des produits de trading algorithmique et de données de marché consolidées pour les actifs numériques sur plusieurs bourses et fournisseurs de liquidités. « Les niveaux de gris devront peut-être être reclassés, mais ils seront presque certainement également approuvés. »

Les entreprises postulent pour des ETF Bitcoin au comptant depuis plus de deux ans, mais jusqu’à présent, la SEC a refusé plus de 30 propositions depuis 2021, soit un taux de rejet de 100 %. Mais la confiance des investisseurs a été renforcée en juin lorsque BlackRock, le plus grand gestionnaire d’actifs au monde avec quelque 9 000 milliards de dollars d’actifs sous gestion, a déposé une demande. La société a vu toutes ses 575 demandes ETF précédentes acceptées, sauf une.

