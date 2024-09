Le premier épisode de « La Roue de la Fortune » de Ryan Seacrest démarre en douceur

Le premier épisode de Ryan Seacrest en tant que nouvel animateur de « La Roue de la Fortune » commence comme n’importe quel autre.

Le public scande le nom du jeu télévisé de longue date, la chanson-thème est jouée et le présentateur Jim Thornton présente les stars de l’émission. Mais cette fois, pour la première fois, le duo qui entre bras dessus, bras dessous est Seacrest et Vanna White, pilier de la « Roue de la Fortune ».

L’épisode de lundi de « La Roue de la Fortune », qui marque le début de la 42e saison de l’émission, marque le début du mandat de Seacrest en tant qu’animateur de la série de puzzles de mots nocturnes. Il succède à Pat Sajak, qui a interrogé les joueurs de la roue pendant plus de 40 ans – l’animateur le plus ancien d’un jeu télévisé syndiqué à l’échelle nationale.

« Amusons-nous », a déclaré Seacrest au début de l’émission. Avant de présenter les candidats et de lancer les jeux, le nouvel animateur a pris le temps de souligner ce que ce nouveau poste signifie pour lui.

« Je n’arrive toujours pas à croire que j’ai la chance d’être ici avec vous ce soir pour continuer cet héritage de cette incroyable émission avec vous tous et, bien sûr, ma bonne amie Vanna White », a déclaré Seacrest. « Merci pour votre accueil très chaleureux. Présenter « Wheel of Fortune » est un travail de rêve. Je suis fan de cette émission depuis que je suis enfant, que je regardais à Atlanta avec ma famille, et je sais à quel point c’est spécial que « Wheel » soit dans vos salons depuis 40 ans et je suis tellement reconnaissant d’avoir été invité. Je sais aussi que j’ai de très grandes chaussures à remplir, alors jouons à « Wheel of Fortune ». »

Ceux qui craignent que cette nouvelle ère de « Wheel » apporte de grands changements seront ravis d’apprendre que presque tout est exactement comme dans leurs souvenirs. Les seuls changements notables sont l’apparence du plateau et le fait que Seacrest n’utilise pas de fiches pour présenter les candidats.

Ryan Seacrest avec les candidats lors de son premier épisode en tant que nouvel animateur de « La Roue de la Fortune ». (Eric McCandless / Sony Pictures Television)

Seacrest semblait vraiment heureux d’être là. Ou du moins, aussi sincère qu’un animateur de jeu télévisé peut l’être. Sa longue carrière d’animateur de télévision dans des émissions comme « American Idol » et « Live With Kelly and Ryan » l’a aidé à perfectionner un charme parfaitement inoffensif qui lui permet d’interagir avec les candidats sans nuire à leur enthousiasme et de les laisser briller.

Alors que Sajak laissait parfois échapper quelques commentaires grincheux de type oncle, surtout dans ses dernières années, les plaisanteries de Seacrest sont toujours un peu raides. Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose et un épisode est un échantillon trop petit pour porter un jugement définitif. Les invités Corina, Terry et Cindy ont également constitué un bon groupe de premiers candidats pour le nouvel animateur. Ils étaient charmants, n’ont rien dit ou fait d’extravagant et – sans trop en dévoiler – chacun avait de bons et de mauvais tours, ainsi que de bonnes et de mauvaises suppositions.

En bref, le premier épisode de « La Roue de la Fortune » de Seacrest était un très bon épisode. Son passage dans la série commence sur les chapeaux de roues.