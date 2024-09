Le premier épisode d’Agatha All Along est né d’un pitch de WandaVision annulé

L’idée du premier épisode de Agatha depuis toujours vient d’un pitch annulé de WandaVision.

Agatha All Along est la nouvelle série du MCU dont les deux premiers épisodes ont été diffusés sur Disney+ la semaine dernière. La série voit Kathryn Hahn reprendre son rôle d’Agatha Harkness, tandis que Jac Schaeffer en est la showrunner.

Schaeffer, qui réalise également trois épisodes d’Agatha All Along, a précédemment créé WandaVision en 2021 pour Marvel Studios.

Qu’a dit Jac Schaeffer à propos du premier épisode d’Agatha All Along ?

Parler à VariétéSchaeffer a déclaré que son idée originale pour WandaVision, qui a été réalisée avant même que la série n’ait une salle d’écriture, était d’inclure un « épisode CSI » imitant une procédure policière télévisée classique.

Lorsque l’idée de faire de WandaVision une série de sitcoms familiales est venue, l’idée d’un épisode de CSI est tombée à l’eau ; cependant, lorsqu’elle a signé pour faire Agatha All Along, Schaeffer a ramené l’idée.

« Je pense que c’est ce que les fans de WandaVision aiment, ce sentiment d’immersion totale dans quelque chose qui leur est si familier et si cher », a déclaré Schaeffer. « J’aime les drames crus, les histoires de meurtres mystérieux, mais je ne le fais jamais parce que je n’aime pas les clichés des filles mortes. Je n’aime pas à quel point ils sont souvent exploitants. C’était donc une véritable tricherie pour moi de me dire : « Je vais mettre ce costume et faire semblant de faire l’une de ces séries. »

Elle a ajouté : « Agatha adore voir les ténèbres chez les autres, voir les gens être égoïstes, égoïstes et néfastes », dit-elle. « Je pense donc qu’elle adorerait le genre des romans policiers, pas en tant que spectatrice, mais parce que je pense qu’elle trouverait que cela met en évidence la laideur des gens. »

Agatha All Along de Marvel met également en vedette Joe Lock dans le rôle de Teen, Debra Jo Rupp dans le rôle de Sharon Davis, Aubrey Plaza dans le rôle de Rio Vidal, Sasheer Zamata dans le rôle de Jennifer Kale, Patti LuPone dans le rôle de Lilia Calderu, et bien d’autres.

Les deux premiers épisodes d’Agatha All Along, ainsi que les huit épisodes de WandaVision, sont actuellement diffusés sur Disney+. De nouveaux épisodes d’Agatha All Along continueront d’être diffusés le mercredi, les deux derniers épisodes étant prévus pour le 30 octobre 2024.