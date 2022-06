Le premier émissaire chinois pour la Corne de l’Afrique propose sa médiation dans la région

NAIROBI, Kenya (AP) – Le premier envoyé spécial de la Chine dans la Corne de l’Afrique a proposé lundi de servir de médiateur dans les différends dans la région alors que Pékin cherche à renforcer son influence et à protéger ses investissements contre les conflits.

« Je suis moi-même prêt à fournir des efforts de médiation pour le règlement pacifique des différends sur la base de la volonté des pays de cette région », a déclaré Xue Bing lors d’une conférence de paix dirigée par la Chine dans la capitale éthiopienne, Addis-Abeba.

La région stratégique de la Corne de l’Afrique est ancrée par l’Éthiopie, récemment secouée par la guerre qui s’est propagée depuis sa région du nord du Tigré. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré la semaine dernière que le gouvernement ne voulait plus de guerre. Il a nié les informations selon lesquelles des négociations étaient en cours avec des dirigeants rivaux du Tigré, mais a déclaré qu’un comité gouvernemental présenterait bientôt une feuille de route sur la question.

Le porte-parole du gouvernement éthiopien, Legesse Tulu, n’a pas immédiatement répondu lundi lorsqu’on lui a demandé si le gouvernement accepterait l’offre de médiation de la Chine. D’autres efforts de médiation ont été poursuivis ces derniers mois par l’Union africaine, les Etats-Unis et le Kenya.

Les autres participants à la conférence de paix dirigée par la Chine étaient des ministres des affaires étrangères ou des députés du Soudan, de la Somalie, du Soudan du Sud, du Kenya, de l’Ouganda et de Djibouti. L’Érythrée était notamment absente, qui s’est associée aux forces éthiopiennes dans le conflit du Tigré et figurait parmi les pays africains visités par le ministre chinois des Affaires étrangères au début de cette année. Le ministre érythréen de l’information n’a pas immédiatement répondu lorsqu’il a été interrogé sur l’absence.

Les intérêts de la Chine dans la Corne de l’Afrique comprennent sa première base militaire à l’étranger, à Djibouti ; les investissements pétroliers au Soudan et au Soudan du Sud ; fabrication en Ethiopie ; et une série de projets d’infrastructure.

Dans son discours, l’envoyé chinois a noté « des problèmes complexes et entrelacés d’ethnicité, de religion et de frontières » dans la région et a noté qu’ils peuvent être « difficiles à gérer, car beaucoup d’entre eux remontent à l’époque coloniale ». La Chine, comme la Russie, a souligné son manque d’activités coloniales en Afrique pour contraster avec plusieurs nations européennes.

« Prenons notre part de responsabilité dans l’échec (de la paix régionale) et engageons-nous à prendre en main le destin de notre région », a déclaré Redwan Hussein, conseiller à la sécurité nationale de l’Éthiopie, notant l’intérêt d’éviter « des ingérences extérieures injustifiées et des pressions indues. C’était l’un des thèmes de la réaction de l’Éthiopie contre les critiques de certains Occidentaux concernant le conflit du Tigré.

L’Éthiopie a également été en désaccord avec le Soudan voisin au sujet de terres contestées et de la construction par Addis-Abeba d’un énorme barrage controversé sur le Nil Bleu qui sera la plus grande centrale hydroélectrique d’Afrique.

