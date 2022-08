Le premier émeutier du Capitole à être jugé écope de 7 ans, la peine la plus longue à ce jour

Mais le juge Friedrich a décrit le cas de M. Reffitt comme quelque peu inhabituel en raison des menaces de violence qu’il a également proférées contre ses enfants lorsqu’il a découvert qu’il pourrait être entraîné dans l’enquête fédérale après l’émeute. En mars, le fils de M. Reffitt, Jackson Reffitt, a témoigné que son père s’était radicalisé dans les mois qui ont précédé l’attaque et l’a menacé lui et sa sœur pour tenter de les dissuader de parler aux autorités.

Avant lundi, la peine la plus longue dans une affaire liée à l’attaque du Capitole était d’un peu plus de cinq ans, infligée l’an dernier à un homme qui avait plaidé coupable d’avoir agressé un officier avec un extincteur. Mais parce que M. Reffitt n’a pas plaidé coupable comme des centaines d’autres personnes arrêtées dans le cadre de l’attaque et a été jugé, a déclaré le juge Friedrich, ses directives en matière de condamnation étaient de deux ans plus élevées que s’il avait conclu un accord de plaidoyer.

Après avoir brièvement semblé hésitant à s’adresser au tribunal lundi, M. Reffitt a présenté des excuses pour ses actions.

“Je voulais vraiment présenter des excuses”, a-t-il déclaré. “En 2020, j’étais un peu fou, tout est devenu un peu stupide.”