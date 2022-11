Le premier embryon d’âne réussi au monde créé par FIV pourrait sauver des dizaines d’espèces en voie de disparition

Le premier embryon d’âne réussi au monde grâce à la fécondation in vitro (FIV) a été créé par une équipe de recherche dirigée par l’Université du Queensland, et cette percée pourrait sauver des dizaines d’espèces d’ânes en voie de disparition. En collaboration avec des chercheurs argentins et espagnols, le Dr Andres Gambini de l’UQ a créé un embryon d’âne viable en utilisant un procédé de FIV spécialisé appelé “injection intracytoplasmique de spermatozoïdes” (ICSI), selon la recherche publiée dans Theriogenology.

Un embryon d’âne, une première mondiale, issu d’une race européenne rare, est congelé dans de l’azote liquide pendant que les chercheurs recherchent une donneuse appropriée pour l’implantation.

“Avec ce nouvel outil pour produire des embryons en laboratoire, nous pouvons aider à repeupler une espèce si nous en avons besoin”, a déclaré Gambini.

“Il existe de nombreux problèmes associés à la consanguinité lorsque l’on essaie d’augmenter la population d’une espèce, mais cette technique de FIV signifie que nous pouvons essentiellement combiner le sperme et les œufs d’ânes avec un bagage génétique différent et créer des embryons viables”, a-t-il ajouté.

Gambini dit que les populations d’ânes sont plus menacées que les gens ne le pensent.

«Sept des 28 races domestiques européennes sont dans un état critique et 20 sont en danger, tandis que les espèces d’ânes sauvages sont également en difficulté.

“Les raisons en sont le vol, l’abattage illégal, la diminution des pâturages et les personnes qui les utilisent moins”, a-t-il ajouté.

Gambini a déjà travaillé sur des projets similaires avec des chevaux et des zèbres.

“En 2020, nous avons signalé le premier embryon de zèbre et maintenant le premier embryon d’âne – qui peut dire quelle est la prochaine étape ?”, a-t-il déclaré.

De plus, il a mentionné que les embryons d’ânes étaient beaucoup plus difficiles à travailler, avec un taux de réussite de 5 à 10 %, par rapport aux chevaux qui sont d’environ 30 %.

“Nous espérons que cette recherche conduira à un programme de conservation des ânes plus intégré, nous espérons également découvrir comment faire fonctionner les processus de FIV pour un large éventail d’espèces menacées”, a ajouté Gambini.

Le premier embryon au monde est congelé en Espagne, et il a été créé à partir de sperme et d’œufs d’âne de toutes les régions du pays, a indiqué la recherche.

