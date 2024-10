Le premier écran pour maison intelligente d’Apple pourrait rendre hommage à un iMac classique

Gurman n’a pas précisé combien cet appareil pourrait coûter, mais il a fait allusion à un appareil domestique intelligent « abordable » avec un écran carré dans le passé. Des rumeurs suggèrent qu’Apple lancera un modèle à 1 000 $ avec un bras robotique qui déplace l’écran, mais cela n’est pas attendu avant 2026 au plus tôt, réitère-t-il aujourd’hui. Les deux appareils devraient exécuter des versions sur mesure de certaines applications Apple, telles que FaceTime, Calendrier et Notes, et fonctionner avec Apple Intelligence, que les appareils domestiques intelligents actuels d’Apple ne prennent pas en charge.

J’ai déclaré officiellement que j’adorais le look de l’iMac G4 (j’en utilise un comme écran externe, après tout). Et l’idée selon laquelle l’affichage robotique supposé pourrait ressembler à cela est attrayante, surtout à la lumière de ces premières publicités Apple qui faisaient bouger l’iMac G4 comme la lampe Pixar. Si Apple sort une adorable petite version intelligente de l’iMac G4 – robotique ou non – que je peux poser sur mon comptoir pour l’utiliser pour des minuteries ou des vidéos YouTube pendant que je prépare le dîner ? J’aurai beaucoup de mal à dire non à ça.