Le premier échantillon d’appareil photo divulgué du Samsung Galaxy S23 Ultra montre une grande amélioration par rapport au S22 Ultra

Il semble que ce leakster Univers de glace a mis la main sur un prototype de Samsung Galaxy S23 Ultra et a partagé un échantillon d’appareil photo. Le travail sur le téléphone n’est clairement pas encore terminé (il ne sera pas lancé avant quelques mois), mais les résultats sont déjà prometteurs.

Le S23 Ultra sera le premier téléphone 200MP de Samsung, utilisant un capteur développé par Samsung lui-même. Cependant, ce ne sera pas l’un des capteurs ISOCELL 200MP que nous avons déjà vus (HP1 et HP3), mais un nouveau design (1/1.3″, 0.6µm, dit le leakster). De plus, il prendra apparemment en charge un mode 50MP (au lieu de seulement 12,5MP et 200MP comme initialement annoncé), mais ce mode est toujours en cours de développement.

Voici un recadrage à partir de photos prises par un Galaxy S23 Ultra et un S22 Ultra (mis à l’échelle 16x). Le nouveau téléphone produit une image beaucoup plus nette et est capable de résoudre les lignes parallèles serrées, tandis que le modèle actuel les brouille ensemble. Notez que les améliorations d’image basées sur l’IA ont été désactivées pour cette photo.









Coups de comparaison : Samsung Galaxy S23 Ultra • Samsung Galaxy S22 Ultra

Passant de l’appareil photo principal, le Galaxy S23 Ultra devrait conserver les anciens téléobjectifs de l’Ultra 2022. Cependant, un traitement d’image amélioré offrira une meilleure qualité d’image, selon le leakster (qui n’a pas encore étayé l’affirmation avec des photos).

Encore une fois, le Samsung Galaxy S23 Ultra est à des mois du marché (il est attendu en janvier ou février) et Samsung continue généralement à déployer des mises à jour de l’appareil photo après le lancement, alors considérez ceci comme un aperçu de ce dont le nouvel Ultra sera capable.

