Le premier DVR ATSC 3.0 de Tablo retardé, ne sautera pas les publicités

Nuvyyo a annoncé que son DVR Quad HDMI OTA Tablo ATSC 3.0 à 300 $ sera retardé en raison des nouvelles exigences en matière de gestion des droits numériques. Le DVR a été dévoilé à CES en janvier et devait initialement être disponible ce printemps.

Dans un article de blog Dimanche, le fabricant a déclaré que de nouvelles clés de déchiffrement DRM devaient être installées lors de la fabrication et ne pouvaient pas être ajoutées via des mises à jour ultérieures du micrologiciel. La société affirme également que le Fonction de saut commercial automatique ne sera pas disponible sur cet appareil, bien qu’il indique que les utilisateurs pourront toujours avancer rapidement dans les publicités sur les enregistrements manuellement .

Le Tablo ATSC 3.0 Quad HDMI est un DVR hybride à quatre tuners, qui devait être l’un des premiers à présenter le Norme TV NextGen (ATSC 3.0) ainsi que la capacité de recevoir les signaux en direct existants.

Nuvvyo dit que le DVR Tablo ATSC 3.0 Quad HDMI OTA est compatible avec n’importe quel téléviseur doté d’un port HDMI, bien que vous ayez besoin d’un téléviseur 4K HDR pour en tirer le meilleur parti. Le Tablo se connecte à n’importe quel Antenne de télévision et prend en charge les disques durs USB externes de 1 To à 8 To. La société note que, contrairement à la plupart des DVR réseau de la société, la diffusion en direct ou enregistrée de la télévision OTA vers d’autres appareils n’est pas prise en charge sur ce modèle Tablo.

L’appareil est livré avec un guide des programmes de 24 heures et un enregistrement manuel, mais comprend également un essai gratuit de 30 jours du service Tablo Premium (20 $ par an). Le service Premium active deux semaines de données de guide à l’avance, mais n’inclura plus le saut automatique des publicités.

L’une des principales forces de Tablo a toujours été son guide des programmes et j’ai trouvé que cela valait la peine de payer l’abonnement. Bien que le manque de capacité réseau soit une honte, cet appareil sera toujours l’un des seuls DVR NextGen disponibles – et le seul avec quatre tuners ATSC 3.0. Pendant ce temps, le peut être mis en réseau et dispose de deux tuners NextGen sur quatre.

Le Tablo ATSC 3.0 Quad HDMI n’est plus disponible en précommande sur , et la société n’a pas encore annoncé sa sortie. J’ai contacté Nuvvyo et je mettrai à jour s’il répond.

Qu’est-ce que l’ATSC 3.0 ?

NextGen TV est la dernière norme de diffusion, conçue pour offrir une vidéo Ultra HD 4K de haute qualité, HDR et une large gamme de couleurs, ainsi que des fréquences d’images élevées jusqu’à 120 Hz. La norme est apparue dans un certain nombre de téléviseurs au cours des deux dernières années, y compris ces Modèles LG et Samsunget le nouveaux écrans Hisense. Cependant, à partir de l’été de cette année, seulement 50% des foyers américains sont en mesure de recevoir la programmation.