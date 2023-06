Le premier d’une longue série d’Alex Morgan : le moment n°37 de la Coupe du monde féminine

Note de l’éditeur: Chaque jour d’ici le coup d’envoi du premier match de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 le 20 juillet, FOX Sports compte à rebours les moments les plus mémorables des 32 ans d’histoire du tournoi.

Avant qu’Alex Morgan ne devienne la légende du football américain qu’elle est aujourd’hui, elle était la plus jeune joueuse de l’alignement des États-Unis à la Coupe du monde féminine de la FIFA 2011, essayant de s’établir sur la plus grande scène du monde.

En demi-finale contre la France, c’est exactement ce qu’elle a fait.

Alors que les États-Unis menaient 2-1 et avaient besoin d’un but d’assurance, Morgan est venue en tant que remplaçante et a marqué le but qui a assuré la place de son équipe en finale de la Coupe du monde. C’était son tout premier but en Coupe du monde.

Les États-Unis ont perdu la finale lors d’une séance de tirs au but contre le Japon, mais Morgan a marqué et aidé en finale, devenant ainsi la première joueuse à le faire lors de la Coupe du monde féminine.

