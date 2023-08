Le premier double moniteur UHD au monde – Samsung Global Newsroom

Le Samsung Odyssey Neo G9 (G95NC) a reçu le Prix ​​de la meilleure innovation du CES 2023 et a continué à attirer l’attention du monde du jeu depuis. Samsung Electronics a annoncé la disponibilité mondiale du produit à Gamescom 2023salon leader européen de la culture des jeux numériques.

L’Odyssey Neo G9 de 57 pouces est le premier moniteur au monde à prendre en charge la double résolution UHD (7 680 x 2 160) et est aussi grand que deux moniteurs UHD de 32 pouces côte à côte. Il dispose également d’un DP (Display Port) 2.1 certifié VESA qui facilite les jeux fluides et une vidéo efficace avec un gameplay rapide et vivant.

Jetez un coup d’œil aux principales caractéristiques de l’Odyssey Neo G9, notamment la certification VESA DisplayHDR™ 1000, un taux de rafraîchissement élevé et une vitesse de réponse rapide, dans le graphique ci-dessous.