Le premier doublé de Haaland donne le coup d’envoi à la défense du titre de Man City

Londres (AFP) – Erling Haaland a marqué deux fois lors de ses débuts en Premier League alors que Manchester City a ouvert sa défense du titre avec une victoire 2-0 à West Ham dimanche.

Haaland a été à la hauteur du battage médiatique depuis son transfert du Borussia Dortmund pour donner aux champions un début de saison parfait dans la chaleur torride de l’Est de Londres.

West Ham a failli faire dérailler les chances de titre de City lorsqu’ils menaient 2-0 à la mi-temps lors de l’avant-dernier match de la saison dernière avant que les hommes de Pep Guardiola ne se battent pour le point qui a finalement devancé Liverpool en tête du tableau.

Mais ils n’étaient pas à la hauteur cette fois car Haaland a immédiatement prouvé la valeur de City en ajoutant un buteur éprouvé à son arsenal.

Le Norvégien a été signé en tant que successeur à long terme de Sergio Aguero et a commencé sa carrière à City tout comme le meilleur buteur du club avec un doublé lors de ses débuts en championnat.

Haaland avait raté des occasions lors de la défaite 3-1 de City contre Liverpool dans le Community Shield, mais l’avertissement de Guardiola selon lequel les buts allaient bientôt couler s’est avéré correct.

Le jeu de possession patient de City a épuisé les Hammers alors que les températures dans la capitale anglaise ont grimpé au-dessus de 30 degrés Celsius dimanche.

Haaland a pris la responsabilité depuis le point de penalty d’ouvrir son compte en Premier League après avoir été renversé par Alphonse Areola.

West Ham a commencé la seconde mi-temps avec une intention plus offensive, mais cela a simplement joué entre les mains de la nouvelle arme de City alors que Kevin De Bruyne a ouvert sa défense avec une passe sur la contre-attaque pour que Haaland galope au but et passe bas Areola.