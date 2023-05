Le premier distributeur automatique de matelas au monde ouvre au Royaume-Uni – voici comment obtenir votre propre lit

WEARY Les navetteurs londoniens peuvent désormais s’assoupir en courant – en accédant au premier distributeur automatique de matelas au monde.

Inventé la « Dream Machine » et situé dans la gare King’s Cross de la capitale, le distributeur automatique distribue des matelas en boîte aux visiteurs gagnants en appuyant simplement sur un bouton.

Il a été créé pour aider les Britanniques aux yeux larmoyants à obtenir un nouveau matelas, après qu’une étude a révélé que 32 % des adultes dorment sur un matelas « bien au-delà de son meilleur ».

Mais 75 % pensent qu’une bonne nuit de sommeil n’a pas de prix, tandis que 80 % considèrent qu’un bon matelas est un bon investissement.

Bien qu’ils le reconnaissent, 40 % des 2 000 adultes interrogés ont admis qu’ils n’accordaient pas suffisamment la priorité à un sommeil de qualité et qu’ils devraient faire plus d’efforts avec cet aspect de leur santé.

L’étude a également révélé que 18 % ont un matelas plus ancien que la durée de conservation recommandée de sept à 10 ans.

Jason Mcilvenny, de la marque de sommeil Silentnight, qui a commandé la recherche pour lancer sa nouvelle collection Just Sleep de matelas roulés et en boîte, a déclaré : « Les Britanniques savent qu’un bon matelas joue un rôle clé dans une bonne nuit de sommeil.

« Malgré cela, notre étude suggère qu’ils pourraient ne pas accorder la priorité à cela autant qu’ils le pourraient peut-être – avec des millions de personnes supportant des matelas fatigués.

« Nous avons donc lancé la ‘Dream Machine’ pour rappeler aux navetteurs pressés par le temps l’importance d’un bon matelas pour passer une bonne nuit de sommeil et à quel point cela peut être facile et pratique – tout en leur donnant la possibilité de choisir un nouveau matelas confortable. gratuitement en un instant.

Lorsqu’on leur a demandé pourquoi ils n’avaient pas remplacé leurs matelas, l’étude a révélé que 25 % n’avaient tout simplement pas eu la chance d’en obtenir un nouveau.

Plus d’un sur 10 (12 pour cent) ne « se donne pas la peine » d’en acheter un et 12 pour cent admettent qu’ils sont submergés par le choix d’options disponibles.

Les répondants ont également révélé ce qu’ils recherchent dans un matelas, 56 % souhaitant qu’il soit confortable et 44 % tenant compte du prix.

Et pour 22 %, la fermeté est importante.

Menée via OnePoll, la recherche a également exploré les obstacles rencontrés par les consommateurs lors de l’achat d’un nouveau matelas, 14 % pensant qu’ils auraient du mal à en obtenir un à l’étage et dans leur chambre.

Alors que 12 % craignent de devoir attendre longtemps avant d’être livrés.

Jason Mcilvenny, de Silentnight, a ajouté: «Avec un Britannique sur cinq gardant son matelas plus longtemps que les huit ans recommandés, nous voulions le rendre plus facile et plus pratique que jamais pour nous assurer que tout le monde bénéficie du sommeil de qualité qu’il mérite avec notre nouvelle collection Just Sleep.

« Il y a tellement de choix en matière de matelas qu’il peut être difficile de savoir par où commencer.

« Nous espérons que notre ‘Dream Machine’ montrera à quel point il est facile d’obtenir une nuit de sommeil de qualité. »