Le premier dispensaire de marijuana à Oswego ouvre ses portes – Shaw Local

Entrer dans le dispensaire de quartier Market 96 récemment ouvert à Oswego, c’est comme entrer dans un marché de quartier.

« Nous voulons que tous nos clients se sentent valorisés et bienvenus. » — Jay Williams, superviseur du marché 96

« C’était tout notre plan », a déclaré Jay Williams, l’un des superviseurs du Market 96. « Nous voulions offrir une expérience différente et plus accueillante aux invités. »

Market 96 a organisé une cérémonie d’inauguration et une journée portes ouvertes le 14 septembre dans son nouveau dispensaire de marijuana situé au 1144 Douglas Road à Oswego, dans le centre commercial Mason Square.

Market 96 est le premier dispensaire de marijuana d’Oswego. Un autre dispensaire, Cloud 9, devrait ouvrir ses portes dans un ancien restaurant de restauration rapide au 2420 Route 30 dans le centre commercial Townes Crossing.

Market 96 a organisé une cérémonie d’inauguration et une journée portes ouvertes le 14 septembre dans son nouveau dispensaire de marijuana au 1144 Douglas Rd. à Oswego dans le centre commercial Mason Square. (Éric Schelkopf)

« Ce sont les deux seuls qui seront autorisés à Oswego », a déclaré Williams. « Oswego est une communauté suffisamment petite pour que je pense que deux personnes pourraient très bien les soutenir. »

La vente de marijuana à des fins récréatives est devenue légale dans l’Illinois en janvier 2020. Il s’agit du premier dispensaire de Market 96 dans l’Illinois.

Le nom Market 96 rend hommage à la première légalisation du cannabis au niveau de l’État aux États-Unis en 1996. Williams a déclaré avoir décidé d’ouvrir un dispensaire à Oswego parce qu’il s’agit actuellement d’une « communauté mal desservie pour le marché du cannabis ».

Market 96 prévoit d’ouvrir cinq dispensaires supplémentaires dans l’Illinois. Williams a déclaré que ce qui distingue le dispensaire Market 96 des autres dispensaires est la façon dont il traite ses clients.

« Nous voulons que tous nos invités se sentent valorisés et bienvenus », a-t-il déclaré. « Et nous voulons éduquer et nous voulons offrir une expérience différente de celle que vous obtenez dans votre dispensaire typique de l’Illinois. Nous cherchons davantage à être proches des invités. Nous voulons vous éduquer, nous voulons que vous vous sentiez à l’aise et nous voulons nous assurer que vous obtenez le produit dont vous avez besoin et le produit que vous souhaitez.

Il a noté que Market 96 faisait également beaucoup de travail de sensibilisation communautaire et de bénévolat.

« L’ensemble de notre équipe a effectué quelques quarts de travail chez Feed My Starving Children à Aurora », a déclaré Williams. « C’était une expérience vraiment amusante. »

Feed My Starving Children est une organisation à but non lucratif qui permet à des bénévoles de préparer des repas pour les personnes souffrant de malnutrition dans près de 70 pays.

Il faut avoir au moins 21 ans et présenter une carte d’identité valide émise par le gouvernement pour entrer dans le dispensaire.

« Ce n’est pas vraiment différent si vous allez acheter une bière ou acheter un paquet de cigarettes », a déclaré Williams. « Vous devez présenter cette pièce d’identité pour prouver que vous êtes majeur. »

De plus, les produits ne peuvent pas être utilisés sur la propriété.

Le dispensaire est ouvert depuis environ une semaine. Le directeur général de Market 96 Oswego, Anthony Walker, a déclaré que les affaires allaient bien.

« Nous avons reçu beaucoup de soutien de la part de la communauté », a-t-il déclaré. « C’est quelque chose qu’ils n’ont jamais vraiment vu auparavant. Nous avons déjà eu quelques clients fidèles. Jusqu’à présent, ça se passe très bien.

L’administrateur du village d’Oswego, Dan Di Santo, a déclaré qu’il pensait que le dispensaire était un merveilleux ajout à la communauté.

« Ils ont dit qu’ils voulaient s’impliquer dans la communauté et devenir une entreprise de quartier », a-t-il déclaré. « Rien que le nom lui-même, Market 96, ils veulent que ce soit comme un marché lorsque vous y entrez. Nous sommes ravis. Félicitations à eux.

Plus d’informations sur Market 96 sur son site Web, marché-96.com.