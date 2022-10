Le premier discours de Rishi Sunak en tant que Premier ministre dans son intégralité après avoir remplacé Liz Truss

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak s’est engagé à corriger les erreurs commises par son prédécesseur Liz Truss lors de son premier discours en tant que Premier ministre.

M. Sunak s’est adressé mardi à la nation devant le 10 Downing Street après avoir rendu visite au roi Charles, qui a demandé à l’ancien chancelier de former un gouvernement.

Dans son allocution, le député de Richmond (Yorkshire) a averti que le pays faisait face à une « crise économique profonde ».

Vous pouvez lire le discours du nouveau Premier ministre dans son intégralité ci-dessous :

Je viens d’être au palais de Buckingham et j’ai accepté l’invitation de Sa Majesté le Roi à former un gouvernement en son nom.

Il n’est que juste d’expliquer pourquoi je suis ici en tant que votre nouveau premier ministre.

En ce moment, notre pays fait face à une crise économique profonde.

Les séquelles de Covid persistent encore.

Sunak s’adresse à la nation après avoir rendu visite à King (PA)

La guerre de Poutine en Ukraine a déstabilisé les marchés de l’énergie et les chaînes d’approvisionnement dans le monde entier.

Je veux rendre hommage à ma prédécesseure Liz Truss.

Elle n’avait pas tort de vouloir améliorer la croissance dans ce pays.

c’est un objectif noble.

Et j’ai admiré son agitation pour créer le changement.

Mais certaines erreurs ont été commises.

Non nés de mauvaise volonté ou de mauvaises intentions. Plutôt l’inverse, en fait. Mais des erreurs quand même.

Et j’ai été élu chef de mon parti, et votre premier ministre, en partie, pour les réparer.

Et ce travail commence immédiatement.

Je placerai la stabilité économique et la confiance au cœur du programme de ce gouvernement.

Cela signifiera des décisions difficiles à venir.

Mais vous m’avez vu pendant Covid, faire tout ce que je pouvais, pour protéger les personnes et les entreprises, avec des régimes comme le congé.

Il y a toujours des limites, plus que jamais, mais je vous promets ceci : j’apporterai la même compassion aux défis auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui.

Le gouvernement que je dirige ne laissera pas la prochaine génération, vos enfants et petits-enfants, avec une dette à régler que nous étions trop faibles pour payer nous-mêmes.

J’unirai notre pays, non par des mots, mais par des actes.

Je travaillerai jour après jour pour vous livrer.

Ce gouvernement fera preuve d’intégrité, de professionnalisme et de responsabilité à tous les niveaux.

La confiance se gagne. Et je gagnerai le vôtre.

Je serai toujours reconnaissant à Boris Johnson pour ses incroyables réalisations en tant que Premier ministre, et je chéris sa chaleur et sa générosité d’esprit.

Et je sais qu’il serait d’accord pour dire que le mandat que mon parti a obtenu en 2019 n’est pas la propriété exclusive d’un seul individu.

C’est un mandat qui nous appartient et nous unit tous.

Et le cœur de ce mandat est notre manifeste. Je tiendrai sa promesse.

Un NHS plus fort.

De meilleures écoles.

Des rues plus sûres.

Contrôle de nos frontières.

Protéger notre environnement.

Soutenir nos forces armées.

Améliorer et construire une économie qui saisit les opportunités du Brexit, où les entreprises investissent, innovent et créent des emplois.

Je comprends à quel point ce moment est difficile.

Après les milliards de livres qu’il nous a coûté pour combattre Covid après tout le bouleversement qu’il a provoqué au milieu d’une terrible guerre qu’il faut mener à bien jusqu’à ses conclusions.

J’apprécie pleinement à quel point les choses sont difficiles.

Et je comprends aussi que j’ai du travail à faire pour restaurer la confiance après tout ce qui s’est passé.

Tout ce que je peux dire, c’est que je ne suis pas découragé.

Je connais la haute fonction que j’ai acceptée et j’espère être à la hauteur de ses exigences.

Mais lorsque l’occasion de servir se présente, vous ne pouvez pas remettre en question le moment, seulement votre volonté.

Je me tiens donc ici devant vous, prêt à diriger notre pays vers l’avenir.

Pour mettre vos besoins au-dessus de la politique.

Tendre la main et bâtir un gouvernement qui représente les meilleures traditions de mon parti.

Ensemble, nous pouvons réaliser des choses incroyables.

Nous allons créer un avenir digne des sacrifices que tant de gens ont consentis et remplir demain, et tous les jours par la suite, d’espoir. Je viens d’être au palais de Buckingham et j’ai accepté l’invitation de Sa Majesté le Roi à former un gouvernement en son nom.

Il n’est que juste d’expliquer pourquoi je suis ici en tant que votre nouveau premier ministre.

En ce moment, notre pays fait face à une crise économique profonde.

Les séquelles de Covid persistent encore.

La guerre de Poutine en Ukraine a déstabilisé les marchés de l’énergie et les chaînes d’approvisionnement dans le monde entier.

Je veux rendre hommage à ma prédécesseure Liz Truss.

Elle n’avait pas tort de vouloir améliorer la croissance dans ce pays.

c’est un objectif noble.

Et j’ai admiré son agitation pour créer le changement.

Mais certaines erreurs ont été commises.

Non nés de mauvaise volonté ou de mauvaises intentions. Plutôt l’inverse, en fait. Mais des erreurs quand même.

Et j’ai été élu chef de mon parti, et votre premier ministre, en partie, pour les réparer.

Et ce travail commence immédiatement.

Je placerai la stabilité économique et la confiance au cœur du programme de ce gouvernement.

Cela signifiera des décisions difficiles à venir.

Mais vous m’avez vu pendant Covid, faire tout ce que je pouvais, pour protéger les personnes et les entreprises, avec des régimes comme le congé.

Il y a toujours des limites, plus que jamais, mais je vous promets ceci : j’apporterai la même compassion aux défis auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui.

Le gouvernement que je dirige ne laissera pas la prochaine génération, vos enfants et petits-enfants, avec une dette à régler que nous étions trop faibles pour payer nous-mêmes.

J’unirai notre pays, non par des mots, mais par des actes.

Je travaillerai jour après jour pour vous livrer.

Ce gouvernement fera preuve d’intégrité, de professionnalisme et de responsabilité à tous les niveaux.

La confiance se gagne. Et je gagnerai le vôtre.

Je serai toujours reconnaissant à Boris Johnson pour ses incroyables réalisations en tant que Premier ministre, et je chéris sa chaleur et sa générosité d’esprit.

Et je sais qu’il serait d’accord pour dire que le mandat que mon parti a obtenu en 2019 n’est pas la propriété exclusive d’un seul individu.

C’est un mandat qui nous appartient et nous unit tous.

Et le cœur de ce mandat est notre manifeste. Je tiendrai sa promesse.

Un NHS plus fort.

De meilleures écoles.

Des rues plus sûres.

Contrôle de nos frontières.

Protéger notre environnement.

Soutenir nos forces armées.

Améliorer et construire une économie qui saisit les opportunités du Brexit, où les entreprises investissent, innovent et créent des emplois.

Je comprends à quel point ce moment est difficile.

Après les milliards de livres qu’il nous a coûté pour combattre Covid après tout le bouleversement qu’il a provoqué au milieu d’une terrible guerre qu’il faut mener à bien jusqu’à ses conclusions.

J’apprécie pleinement à quel point les choses sont difficiles.

Et je comprends aussi que j’ai du travail à faire pour restaurer la confiance après tout ce qui s’est passé.

Tout ce que je peux dire, c’est que je ne suis pas découragé.

Je connais la haute fonction que j’ai acceptée et j’espère être à la hauteur de ses exigences.

Mais lorsque l’occasion de servir se présente, vous ne pouvez pas remettre en question le moment, seulement votre volonté.

Je me tiens donc ici devant vous, prêt à diriger notre pays vers l’avenir.

Pour mettre vos besoins au-dessus de la politique.

Tendre la main et bâtir un gouvernement qui représente les meilleures traditions de mon parti.

Ensemble, nous pouvons réaliser des choses incroyables.

Nous créerons un avenir digne des sacrifices que tant de gens ont consentis et remplirons demain, et tous les jours par la suite, d’espoir.