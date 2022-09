Le premier discours de Liz Truss en tant que Premier ministre dans son intégralité

La chef du parti conservateur Liz Truss a prononcé son premier discours en tant que Premier ministre devant le n ° 10 mardi après-midi.

Elle a profité de l’occasion pour louer son prédécesseur Boris Johnson comme l’homme qui “a livré le Brexit, le vaccin Covid et s’est opposé à l’agression russe”.

Mme Truss a déclaré que son leadership se concentrerait sur trois priorités: faire croître l’économie grâce à des réductions d’impôts et à des réformes, faire face à la crise énergétique et s’assurer que les Britanniques pourraient avoir accès aux services du NHS dont ils avaient besoin.

Voici le premier discours de Mme Truss en tant que Premier ministre dans son intégralité :

“Bon après-midi. Je viens d’accepter l’aimable invitation de Sa Majesté la Reine à former un nouveau gouvernement.

« Permettez-moi de rendre hommage à mon prédécesseur. Boris Johnson a livré le Brexit, le vaccin Covid et a résisté à l’agression russe. L’histoire le verra comme un Premier ministre extrêmement important.

« Je suis honoré d’assumer cette responsabilité à un moment crucial pour notre pays. Ce qui fait la grandeur du Royaume-Uni, c’est notre croyance fondamentale dans la liberté, dans l’esprit d’entreprise et dans le fair-play. Notre peuple a fait preuve de courage, de courage et de détermination à maintes reprises.

«Nous sommes maintenant confrontés à de graves vents contraires mondiaux causés par la guerre épouvantable de la Russie en Ukraine et les conséquences de Covid. Il est maintenant temps de s’attaquer aux problèmes qui retiennent la Grande-Bretagne. Nous devons construire des routes, des maisons et le haut débit plus rapidement. Nous avons besoin de plus d’investissements et d’excellents emplois dans toutes les villes du pays. Nous devons alléger le fardeau des familles et aider les gens à avancer dans la vie.

« Je sais que nous avons ce qu’il faut pour relever ces défis. Bien sûr, ce ne sera pas facile, mais nous pouvons le faire. Nous transformerons la Grande-Bretagne en une nation ambitieuse avec des emplois bien rémunérés, des rues sûres et où chacun, partout, a les opportunités qu’il mérite.

“Je vais agir aujourd’hui et agir chaque jour pour que cela se produise. Unis avec nos alliés, nous défendrons la liberté et la démocratie dans le monde. Reconnaissant que nous ne pouvons pas avoir de sécurité chez nous sans avoir de sécurité à l’étranger.

“En tant que Premier ministre, je poursuivrai trois premières priorités. Premièrement, je vais remettre la Grande-Bretagne au travail. J’ai un plan audacieux pour faire croître l’économie par des réductions d’impôts et des réformes. Je réduirai les impôts pour récompenser le travail acharné et stimuler la croissance et l’investissement tirés par les entreprises.

«Je conduirai la réforme dans ma mission de faire fonctionner, construire et grandir le Royaume-Uni. Nous mettrons des pelles dans le sol pour nous assurer que les gens ne sont pas confrontés à des factures d’énergie inabordables et nous nous assurerons également que nous construisons des hôpitaux, des écoles, des routes et des services à large bande.

« Deuxièmement, je m’occuperai concrètement de la crise énergétique provoquée par la guerre de Poutine. J’agirai cette semaine pour faire face aux factures d’énergie et pour sécuriser notre futur approvisionnement énergétique.

«Troisièmement, je veillerai à ce que les gens puissent obtenir des rendez-vous chez le médecin et les services du NHS dont ils ont besoin. Nous mettrons notre service de santé sur des bases solides.

«En livrant sur l’économie, sur l’énergie et sur le NHS. Nous mettrons notre nation sur la voie du succès à long terme. Nous ne devrions pas être intimidés par les défis auxquels nous sommes confrontés. Aussi forte que soit la tempête, je sais que le peuple britannique est plus fort. Notre pays a été bâti par des gens qui font avancer les choses. Nous avons d’énormes réserves de talent, d’énergie et de détermination.

«Je suis convaincu qu’ensemble, nous pouvons surmonter la tempête. Nous pouvons reconstruire notre économie et nous pouvons devenir la brillante Grande-Bretagne moderne que je sais que nous pouvons être.

« C’est notre mission vitale d’assurer des opportunités et de la prospérité à tous et aux générations futures. Je suis déterminé à livrer Merci.

Rapports supplémentaires par AP