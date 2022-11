Le premier dirigeant de la nouvelle école climatique de Stanford a grandi avec un poêle à charbon

John Doerr, président et co-fondateur de Kleiner Perkins Caufield, à gauche, et Arun Majumdar, doyen de la Doerr School of Sustainability de l’Université de Stanford, lors d’une interview sur un épisode de Bloomberg Wealth avec David Rubenstein à Stanford, Californie, États-Unis, vendredi, 22 juillet 2022. Le capital-risqueur John Doerr a investi très tôt dans Google et Amazon, mais a laissé tomber Tesla Inc. C’est l’un de ses plus grands regrets.

Arun Majumdar est le premier doyen de la nouvelle école climatique de l’Université de Stanford, la première nouvelle école que la prestigieuse université de la Silicon Valley a ouverte en 70 ans.

L’école, officiellement appelée École de durabilité de Stanford Doerrporte le nom du principal donateur financier, l’investisseur renommé John Doerr, qui a fait un don de 1,1 milliard de dollars, le plus important de l’histoire de l’université.

La Silicon Valley est reconnue internationalement comme un pôle d’innovation, et c’est aussi une région très riche avec un climat relativement doux. C’est un monde loin des populations les plus durement touchées par le changement climatique – à savoir les populations les plus pauvres et les plus vulnérables des pays à faible revenu et des communautés autrement défavorisées, qui, ironiquement, ont a le moins contribué au problème.

Construire une école climatique réussie qui éduque les gens et développe les solutions technologiques dans son bras d’accélérateur nécessite de penser au-delà de la bulle de la Silicon Valley.

“La première chose que nous devons former – nous formons en ce moment – est un réseau mondial de partenaires. Et c’est à nous d’écouter quels sont les vrais problèmes et de ne pas prédire quels sont les problèmes dans la Silicon Valley”, a déclaré Majumdar à CNBC. dans une interview depuis son bureau sur le campus de Stanford plus tôt cet automne.

La compréhension de Majumdar de l’importance d’une perspective mondiale pour l’école du climat est également personnellement informée. Il a grandi en Inde, où sa mère a cuisiné sur un poêle à charbon sur le sol de leur maison pendant la première décennie de sa vie.

Majumdar est allé à l’école aux États-Unis et a ensuite été sollicité pour lancer un programme DARPA-esque pour l’innovation énergétique aux États-Unis sous l’administration Obama. Il a également été professeur, a fait des recherches et a travaillé à Google pour un passage avant d’avoir finalement l’opportunité de diriger le lancement de l’école climatique de Stanford.