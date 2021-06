Le premier directeur d’un collège trans de l’Inde appelé « mental », a refusé le test Covid RT-PCR à l’hôpital de Kolkata

La première directrice d’université transgenre de l’Inde, Manobi Bandopadhyay, a allégué qu’on lui avait refusé un test covid RT-PCR à l’hôpital Bangur de Kolkata samedi après avoir été qualifiée de « mentale » par le personnel de l’hôpital. Suite à une fièvre, Manobi et son mari avaient visité le hôpital, où pendant que son mari se faisait tester, le personnel a déclaré qu’il ne serait pas possible d’effectuer son test covid à ce moment-là. Les agents de santé n’ont cependant pas expliqué pourquoi le test ne serait pas possible.

Bien que les résultats de son mari se soient avérés positifs, Manobi, vice-président du Conseil de développement des transgenres du Bengale occidental, n’a pas été soumis au test. Suite à l’humiliation, elle a décidé de rencontrer le directeur de l’hôpital. Cependant, lorsqu’elle se dirigea vers son bureau, Manobi allègue qu’elle a été arrêtée par une garde de sécurité et un groupe d’autres travailleurs vêtus d’un tablier vert. S’adressant à Facebook, Manobi a partagé une vidéo dans laquelle elle a raconté tout l’incident et comment le gardien de sécurité s’est mal comporté avec elle, pour son identité.

D’une voix abattue, Manobi a déclaré: « Le garde m’a demandé pourquoi j’étais là. Elle a allégué que j’y étais déjà allé alors que je n’ai jamais été à cet hôpital. Elle a continué à me poser des questions sur mes données de santé, alors que je me demande si elle avait même le droit de me poser ces questions. J’avais le visage et la tête couverts. Je ne violais aucune norme covid, pourquoi n’étais-je pas autorisé à passer le test ? Cela fait trois jours, je n’ai pas reçu de réponse du commissaire malgré l’envoi d’une lettre de doléance. »

Plus tard, s’adressant aux journalistes, le surintendant a précisé que cela n’aurait pas dû se produire car l’hôpital dispose « d’un service séparé pour les personnes trans à la recherche d’un test covid-19 ».

Cependant, Manobi a remis en question un tel arrangement et a demandé: «Pourquoi dois-je révéler que je suis une femme trans. J’y suis allé en tant que femme et pourquoi devriez-vous avoir un établissement séparé pour les personnes trans ? Quel est le besoin ? »

Parler à ABP, Manobi a déclaré que ce n’est qu’avec l’aide de la police qu’il a été autorisé à visiter le bureau du super. Après une longue attente, elle a été informée plus tard qu’il n’était pas venu au bureau ce jour-là. « Juste parce que je suis une femme trans, je n’ai pas été testée. On m’a traité de mental et je me sens tellement brisé », a déclaré Manobi.

Cependant, l’autorité hospitalière a précisé plus tard que n’importe qui est autorisé à rencontrer le surintendant et qu’aucune plainte n’a été reçue à cet égard, rapporte l’ABP.

« J’ai appris sur les réseaux sociaux qu’une telle chose s’était produite. Il y a deux lits réservés aux transgenres. Nous traitons ces cas avec beaucoup de sensibilité », a déclaré Sisir Naskar, directeur de l’hôpital MR Bangaur à L’Inde aujourd’hui.

Manbo a déclaré que le comportement et l’état d’esprit des responsables de la santé dans les hôpitaux publics l’avaient secouée et qu’elle avait quitté les lieux en se sentant humiliée. L’incident s’est produit à un moment où juin est considéré comme le mois international de la fierté pour défendre les droits des personnes de la communauté LGBTQ+.

En autre vidéo partagé aujourd’hui, Manobi a déclaré que son état n’était pas bon et qu’elle a finalement été admise à l’hôpital.

