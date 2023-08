Le premier débat républicain a été défini par Donald Trump, qui l’a ignoré

Au moment où vous lisez ces lignes, l’actualité est peut-être déjà passée à l’anticipation de la capitulation de l’ancien président Donald Trump en Géorgie jeudi, accusé d’avoir cherché à annuler les résultats des élections de 2020. Et cela a toujours été le problème des Républicains qui le contestent pour l’investiture de 2024.

Huit candidats sont entrés sur la scène du débat mercredi soir dans ce qui aurait pu être le débat politique le plus substantiel dans lequel les républicains, qui n’avaient pas de plate-forme nationale officielle en 2020, se sont engagés publiquement depuis un certain temps. Mais rien de tout cela n’avait vraiment d’importance étant donné que Trump, hors écran dans son club de Bedminster, dans le New Jersey, est le favori des sondages et que l’identité du parti est devenue presque impossible à distinguer de l’ancien président lui-même.

Cela était évident lorsque l’animateur de Fox News, Bret Baier, a demandé aux candidats – qui ont signé un engagement de loyauté envers l’éventuel candidat républicain comme condition de participation au débat – de s’adresser à « l’éléphant qui n’est pas dans la salle ». Il leur a demandé de lever la main s’ils voulaient toujours soutenir Trump comme choix du parti s’il était reconnu coupable dans l’une des quatre affaires pénales distinctes contre lui.

Dans un premier temps, quatre candidats ont levé la main. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, ancien protégé de Trump, loin derrière, a regardé autour de lui pour voir ce que tout le monde faisait avant de lever le sien. L’ancien vice-président de Trump, Mike Pence, a hésité mais a suivi. L’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, dont la candidature repose en grande partie sur la chute de Trump, a agité le doigt.

«Voici l’essentiel. Quelqu’un doit arrêter de normaliser ce comportement », a-t-il déclaré. « Que vous pensiez ou non que les accusations criminelles soient bonnes ou fausses, cette conduite ne relève pas de la fonction de président des États-Unis. »

Lorsqu’on leur a demandé directement lors du débat s’ils soutiendraient Donald Trump s’il était reconnu coupable d’un crime, 6 des 8 candidats républicains à la présidentielle lèvent la main. pic.twitter.com/GbciS9sF6f – Le recomptage (@therecount) 24 août 2023

Christie a été accueillie par des huées si accablantes que les modérateurs ont dû sermonner la foule. « Parcourons simplement cette section », a plaidé Baier.

Aucun autre candidat n’était prêt à aller aussi loin, même si l’ancien gouverneur de l’Arkansas, Asa Hutchinson, n’a pas non plus levé la main. Le 6 janvier 2021, Pence a défendu sa décision de certifier les résultats des élections contre la volonté de Trump, ne serait-ce que par nécessité : « Il m’a demandé de le mettre au-dessus de la Constitution. Et j’ai choisi la Constitution. En plus de Christie, quatre autres candidats ont convenu que Pence avait respecté son serment d’office ce jour-là, mais ont ensuite dévié du sujet vers des questions qu’ils jugeaient plus importantes, de la militarisation des forces de l’ordre en Chine. « Est-ce sur cela que nous allons nous concentrer à l’avenir ? La répétition de tout ça ? » a demandé DeSantis.

Mais que cela plaise ou non à DeSantis, les accusations portées contre Trump sont devenues la question déterminante de la primaire. Ses problèmes juridiques et ses comparutions devant les tribunaux, qui se poursuivront probablement tout au long de la campagne étant donné que les procureurs souhaitent des procès rapides avant les élections de 2024, ont consommé de l’oxygène dans les médias et des millions de ses fonds de campagne. La première grande interview de DeSantis dans les médias grand public sur CNN, par exemple, était une note de bas de page à côté de l’annonce de Trump sur Truth Social selon laquelle il s’attendait à être inculpé par les procureurs fédéraux pour son implication dans l’insurrection du 6 janvier. (Cet acte d’accusation est venu plus tard et est sans doute le plus grave de ceux retenus contre lui.)

Mais craignant l’influence de Trump sur la base, ses opposants se recroquevillent encore à l’idée de répondre aux accusations ou de s’exprimer contre lui – ou peuvent même sincèrement convenir qu’il est la victime d’une « chasse aux sorcières politique ». L’avance de l’ancien président dans les sondages s’est accrue de plus de 40 points en moyenne depuis l’abandon des quatre inculpations contre lui. Un sondage CBS News/YouGov d’août a montré que 77 pour cent des électeurs probables des primaires du GOP pensaient que les accusations étaient politiquement motivées ; seuls 8 % ont déclaré qu’il avait tenté de renverser l’élection présidentielle de 2020.

Ce débat aurait dû constituer une opportunité en or pour un challenger sérieux de Trump, qui n’avait aucun moyen de se défendre car il avait choisi de ne pas y participer. Mais au lieu de s’en prendre à Trump, la plupart des candidats se sont retournés les uns contre les autres de manière parfois bruyante, laissant peu de place à quiconque pour émerger comme un véritable vainqueur. Ce faisant, ils ont renforcé l’emprise de fer de Trump sur le parti et la fiction qu’il a répandue sur ce qui s’est passé le 6 janvier – dont les républicains se sont fait un plaisir de brouiller le souvenir.